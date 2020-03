Info pro občany/rezidenty ČR - povinná karanténa po návratu do ČR

31.03.2020 / 14:25 | Aktualizováno: 31.03.2020 / 14:55

Ode dne 31.03.2020 je zavedena povinnost nařízení karantény pro všechny občany a rezidenty České republiky, kteří se navracejí zpět ze zahraničí do České republiky.

Na základě nařízená vlády ČR č. 334 ze dne 30. března 2020 s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Detaily tohoto nařízení a výjimky lze konzultovat na stránkách Úřadu vlády ČR: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Cesty_zahranicihttps://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Cesty_zahranici