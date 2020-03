TMR očekává negativní vliv koronaviru zatím na cca 7% tržeb

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Společnost Tatry Mountain Resorts ( TMR ) doplnila výroční zprávu za r. 2018/19 o zhodnocení dopadu epidemie Covid-19 na svoje hospodaření. TMR uvedla, že prozatím očekává dopad současné situace na tržby maximálně ve výši cca 7-8 mil. EUR . Poslední celoroční tržby činily 127,6 mil. EUR , tj. negativní efekt by činil zhruba 7 %. Důvodem relativně omezeného dopadu je sezónnost. Uzavření horských středisek a hotelů přišlo v závěru zimní sezóny a dopadá hlavně do jarního období, kdy jsou tržby tradičně nízké a kdy je podle TMR řada hotelů i za normálních okolností uzavřená. TMR dále uvedla, že má po zimní sezóně dobrou hotovostní pozici a může z ní hradit veškeré finanční závazky příští 4 měsíce. Předběžně také jedná s finančními institucemi o případném odkladu splátek úvěrů , pokud by to bylo nutné. TMR rovněž nemá žádné investice , které by musela uskutečnit a nemohla je nyní odložit. Celkově čteme vyjádření TMR tak, že společnost nyní nepociťuje dramatický dopad epidemie na hospodaření. Podle nás bude podstatné, jaká budou omezení a jaké bude chování spotřebitelů s příchodem letních měsíců. Letní sezóna pro TMR začíná cca v první polovině června.