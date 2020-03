Ekonomický kalendář: Obchodníci čekají na výsledky evropské inflace a spotřebitelské důvěry z USA

Shrnutí:

Conference Board data by měla ukázat masivní pokles

Očekáváme březnové zpomalení CPI v eurozóně

PMI z Japonska a Číny budou zveřejněny v noci

Evropské a americké akciové futures se vzpamatovaly z předchozích poklesů a otevřely do pozitivního teritoria. Dnes je na programu řádka zajímavých makrodat. Německá nezaměstnanost, chicagské PMI a data Conference board spotřebitelské důvěry, která by měla ukázat výrazný dopad koronaviru. Navíc se uskuteční konferenční hovor ministrů financí G20 a centrálních bankéřů. V následné asijské seanci čekáme na výsledky PMI z Japonska a Číny.

Evropská & Americká seance

9:55 - Německo, změna zaměstnanosti za březen. Očekáváno: +29 tis. Předchozí: -10 tis.

11:00 - eurozóna, CPI za březen (flash). Německá data ukázala zpomalování indexu CPI dle očekávání z 1,7 % na 1,4 %. Stejně tak zpomalila inflace také ve Španělsku. Je tedy velmi pravděpodobné, že se dočkáme nižších čísel také za celou eurozónu. Očekáváme zpomalení z 1,2 % na 0,8 %. Vzhledem k očekávanému výraznému zpomalení by data neměla mít na trhy výrazný dopad.

14:30 - Kanada, HDP za leden. Očekáváno: 0,1 % m/m. Předchozí: -0,3 % m/m.

15:45 - US, Chicago PMI za březen. Očekáváno: 40 bodů. Předchozí: 49 bodů

16:00 - US, Conference Board spotřebitelská důvěra za březen. Revidované statistiky sentimentu University of Michigan ukázala pokles za březen ze 101 na 89,1 bodů. V případě Conference board bychom se dle očekávání trhu měli dočkat poklesu z 130,7 na 110 bodů. Jednalo by se v tomto případě o nejnižší výsledek od listopadu 2016.

22:40 - API report soukromých týdenních zásob ropy. Očekáváno: + 0,5 mb

Asijská seance

2:30 - Japonsko, výrobní PMI za březen. Očekáváno: 44,8 bodů. Předchozí: 47,8 bodů

3:45 - Čína, Markit výrobní index za březen. Očekáváno: 45,8 bodů. Předchozí: 40,3 bodů