O2 CR: Rozhodný den pro dividendu se nemění, ale výplata emisního ážia se může odložit

Společnost O2 CR dnes vydala dodatečné informace ke konání valné hromady. Prozatím zůstává v platnosti původní datum 16. 4. 2020 . Nicméně společnost připouští, že se situace může změnit a dojít k odkladu termínu konání s ohledem na současné podmínky pandemie koronaviru COVID-19 . V tomto kontextu nadále platí, že 2. 4. bude poslední obchodní den s nárokem na dividendu vyplacenou ze zisku minulého roku, tedy 17 Kč /akcii (7,7% hrubý div. výnos). Tento den prozatím platí i pro výplatu části emisního ážia 4 Kč /akcii (dodatečných 1,8 % hrubého div. výnosu). Nicméně pokud by došlo k odložení konání řádné valné hromady, tak by došlo i k odložení splatnosti výplaty emisního ážia. Důvodem je to, že výplatu emisního ážia musí schválit řádná valná hromada. Tedy může nastat situace, kdy budou dva rozdílné dny pro různé části celkové dividendy 21 Kč /akcii (9,5% hrubý div. výnos). Současně hlavní akcionář již podpořil celkovou výši dividendy , tedy by mělo jít i v druhém případě maximálně o odložení výplaty druhé části dividendy (emisního ážia) a nikoliv jejího nevyplacení. Informaci vnímáme neutrálně vzhledem k současným podmínkám. Současně to podporuje náš dřívější názor, že by dividenda v případě O2 CR měla být vyplacena i s ohledem na vliv COVID-19