Příjmy a životní podmínky domácností 2019 – Liberecký kraj

Podle zveřejněných výsledků šetření Životní podmínky průměrný čistý peněžní příjem na osobu v domácnosti v Libereckém kraji v roce 2018 činil 187 595 Kč a mezi kraji byl 7. nejnižší. Nejvíce domácností v kraji mělo měsíční příjem na osobu v rozmezí od 12 tis. do 15 tis. Kč.

V roce 2019 v Libereckém kraji hospodařilo 183 173 domácností (tj. 4,1 % republikového úhrnu 4 452 970 domácností) s průměrným počtem 2,38 členů. Jejich hrubé peněžní příjmy představovaly v roce 2018 částku 221 890 Kč na osobu a ve srovnání s předchozím rokem se zvýšily o 8 638 Kč (4,1 %). Struktura příjmů se dlouhodobě nemění. Největší položkou byly příjmy ze závislé činnosti (63,6 %), 22,2 % představovaly sociální příjmy a 11,2 % příjmy z podnikání. Do kategorie ostatních příjmů připadlo 3,0 % hrubých peněžních příjmů. Průměrné čisté peněžní příjmy domácností meziročně vzrostly o 7 396 Kč (4,1 %) na 187 595 Kč na osobu. Vzhledem k 2,1% zvýšení spotřebitelských cen v České republice v roce 2018 reálný růst činil 2,0 %. Celkové čisté příjmy (včetně naturálních příjmů) meziročně zaznamenaly nárůst o 7 441 Kč (4,0 %) na 194 004 Kč. V rámci mezikrajského srovnání byly uvedené hodnoty všech příjmů libereckých domácností 7. nejnižší a pohybovaly se pod republikovými průměry. Nejvyšší hodnoty všech druhů příjmů byly vykázány v Hlavním městě Praze (306 455 Kč hrubé příjmy, 251 033 Kč čisté příjmy, 259 392 Kč celkové čisté příjmy), nejnižší ve Zlínském kraji (204 056 Kč hrubé příjmy, 175 771 Kč čisté příjmy a celkové čisté příjmy 183 141 Kč).

Podle velikosti čistého měsíčního příjmu na osobu náleželo 27,9 % domácností v Libereckém kraji do skupiny s příjmem od 12 001 do 15 000 Kč (tj. meziročně více o 5,3 p. b.). Druhé nejvyšší zastoupení měly domácnosti v příjmové skupině 15 001 až 20 000 Kč (26,1 %). Nejnižší příjmy do 6 000 Kč vykázalo 2,1 % domácností, do kategorie nad 50 tis. Kč na osobu se zařadilo 0,7 % domácností v kraji. V Hlavním městě Praze patřilo nejvíce domácností do příjmové kategorie 20 001 až 30 000 Kč (26,4 %), naproti tomu ve Zlínském kraji do skupiny s příjmem 15 001 až 20 000 Kč (27,0 %). Ve všech ostatních krajích měly nejvyšší zastoupení domácnosti s příjmy od 12 001 do 15 000 Kč.

Převážná většina domácností v Libereckém kraji bydlela v bytových domech (56,8 %), dalších 42,5 % žilo v rodinném domě. Z hlediska právního důvodu užívání bytu převažovaly ze 40,6 % byty ve vlastním domě, následovaly byty v osobním vlastnictví (26,9 %) a byty pronajaté (25,5 %). V družstevním bytě žilo 4,1 % domácností.

Průměrné měsíční náklady na bydlení domácnosti v Libereckém kraji v roce 2019 dosáhly částky 5 798 Kč a představovaly 15,6 % čistých peněžních příjmů domácnosti. Největší položkou nákladů na bydlení byla elektřina (1 659 Kč, tj. 28,6 %), druhou významnou položkou bylo nájemné (1 401 Kč, 24,2 %). Na plyn z dálkového zdroje vynaložily domácnosti 689 Kč (tj. 11,9 % výdajů na bydlení), na vodné a stočné 651 Kč (11,2 %), na teplo a teplou vodu 557 Kč (9,6 %).

Nejvyšší měsíční náklady na bydlení měly domácnosti v Hlavním městě Praze (8 100 Kč), nejnižší v Kraji Vysočina (4 641 Kč). V Libereckém kraji byly náklady na bydlení 3. nejvyšší a byly na stejné úrovni jako republikový průměr (5 799 Kč). Největší část čistých peněžních příjmů tvořily náklady na bydlení v případě domácností z Ústeckého kraje (19,0 %) a Hlavního města Prahy (18,1 %), na opačné straně žebříčku byl Kraj Vysočina s 12,3 %. Zatížení domácností Libereckého kraje byl mezi kraji 5. nejvyšší.

Uvedené šetření nám také mapuje subjektivní názory domácností na různé oblasti. V roce 2019 vycházelo se svými příjmy s velkými obtížemi nebo s obtížemi necelých 14 % domácností v Libereckém kraji (meziročně méně o 1 p. b.). Menší obtíže pocítilo 30,9 % domácností, 55,7 % domácností s příjmem vycházelo snadno, docela či velmi snadno.

S rostoucími příjmy se dlouhodobě zlepšuje také pohled libereckých domácností na náklady na bydlení. Meziročně o 1,5 p. b. na 16,7 % poklesl podíl domácností, pro které byly výdaje na bydlení velkou zátěží. Na 16,4 % (tzn. o 0,5 p. b. více než v roce 2018) se zvýšil podíl domácností, pro které úhrada nebyla vůbec žádnou zátěží.

V roce 2019 splácelo v Libereckém kraji půjčku (kromě bytových) 15,8 % domácností (2. nejvyšší podíl mezi kraji) – pro 4,0 % domácností bylo jejich splácení velkou zátěží, pro 10,7 % určitou zátěží a pro 1,1 % žádnou zátěží. Z mezikrajského pohledu nejvíce domácností zatížených půjčkou bylo vykázáno v Karlovarském kraji (20,4 %), na opačný konec žebříčku se zařadil Jihočeský kraj (8,4 %).

S ohledem na příjmovou situaci bylo pro 26,6 % domácností v našem kraji problematické zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 11 200 Kč, 22,1 % domácností si nemohlo alespoň jednou v roce dopřát týdenní dovolenou mimo domov. Dalších 8,7 % domácností si nemohlo dovolit jíst obden maso a 3,5 % dostatečně vytápět byt.

Více informací, včetně metodických vysvětlivek naleznete v publikaci: Příjmy a životní podmínky domácností – 2019



