O2 v případě nekonání svolané hromady vyplatí 100 % dividendy jako zálohu

Pokud se neuskuteční valná hromada společnosti O2 Czech Republic svolaná na 16. dubna, vyplatí firma akcionářům zálohu na dividendu ve výši 100 % navrhované dividendy, tedy 17 korun na akcii. Telekomunikace to uvedla v dnešním regulatorním sdělení. Právo na dividendy mají mít osoby, které budou akcionáři společnosti ke dni 6. 4. 2020.



Představenstvo telekomunikační společnosti se na dané věci usneslo v pondělí, kdy vláda ČR mezitím rozhodla o prodloužení nařízení o omezení volného pohybu osob o dalších 10 dní do 11. dubna.

Valná hromada by měla rozhodovat i o výplatě podílů na emisním ážiu (4 Kč na akcii), těch se však nejnovější usnesení o výplatě zálohy dividendy netýká.



Telekomunikace také uvedla, že není zřejmé, zda by se svolaná valná hromada mohla či nemohla konat podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, které ale platí pouze do 1. 4. 2020. „S ohledem na výše uvedené neexistuje nyní jistota, jestli bude možno svolanou valnou hromadu dne 16. 4. 2020 konat, přičemž ani není jisté, zda ji bude možné konat alespoň v prvním pololetí tohoto roku,“ uvedla firma také.

Zdroj: O2, Patria.cz