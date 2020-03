Hypotéka a bankovní registr klientských informací – co byste měli vědět před podáním žádosti o úvěr?

Banky jsou ze zákona povinny zkoumat finanční situaci klientů žádajících o úvěry. K tomuto jim pomáhá bankovní registr klientských informací, ve kterém si jednotlivé banky navzájem sdílí informace o tom, jaké závazky u nich mají jednotliví klienti. Mylnou představou je, že pokud jste doposud spláceli své závazky řádně a včas, nemusí být vaše informace z bankovního registru problém.

Banky započítávají do výdajů i neexistující splátky

V bankovním registru klientských informací jsou kromě údajů o již čerpaných úvěrech uvedeny informaci i o schválených úvěrových rámcích, tj. kontokorentech a kreditních kartách. Bez ohledu na to, jestli tyto produkty skutečně využíváte či nikoliv, banka při posuzování žádosti o hypotéku může tyto (v danou chvíli neexistující) výdaje v potaz a započítat vám je do bonity. Nejběžnější scénář je, že banka posuzující žádost o hypotéku započítá klientovi do výdajů minimální splátku vycházející z maximálního úvěrového rámce, tj. do výdajů je vám započítána výše splátky kreditní karty při čerpání celého jejího rámce.

Žádost o hypotéku je rovněž uvedena v bankovním registru klientských informací

Pokud požádáte v bance o hypotéku, tato žádost a parametry požadované hypotéky jsou zaznamenány v bankovním registru. Ostatní banky pak budou na tuto žádost pohlížet tak, jakoby se jednalo o již schváleno hypotéku tj.: splátku z hypotéky, o kterou teprve žádáte, vám započítají do výdajů.

Dříve se dokonce stávalo, že nepoctiví pracovníci bank úmyslně ponechávali v bankovním registru informaci o probíhající žádosti delší dobu, aby tak snížili schopnost klienta vyřídit si hypotéku jinde.

Při výběru hypotéky se tedy vyplatí požádat nejdříve o nezávazné posouzení vašeho případu, což banky dokáží jen na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Informace o zamítnuté žádosti vám může zavřít dveře u dalších bank

Stejně jako informace o samotné žádosti, i její výsledek je uveden v bankovním registru klientských informací. Případné zamítnutí žádosti o hypotéku je pak varováním pro ostatní banky, že s vaším případem bylo něco „špatně“ a v krajním případě toto dokonce může vést k zamítnutí žádosti u této (další) banky, opravdovým problémem jsou ale opakovaná zamítnutí či situace, kdy žádáte o úvěr u stejné instituce, která vám v nedávné době již jednu žádost zamítla. Pokud splňujete všechny požadavky na schválení hypotéky (výše příjmů, výše výdajů, výše vlastních prostředků, vhodná nemovitost, odpovídající věk apod.), není v historii zamítnutá žádost o hypotéku u jiné banky problém.

Brzo doplacené úvěry jakoby nebyly

Banky umí při posuzování žádosti o hypoteční úvěr vyjít vstříc klientům se závazky, u nichž dle výpisu z bankovního registru dojde k doplacení v příštích cca 3 měsících, a jejich splátky tak nezapočítávat do výdajů.

Stejně tak banky nezapočítávají do výdajů splátky úvěrů, které zaniknout uvolněním peněz z hypotéky, tj. například:

- splátky hypotéky, kterou splatíte novým úvěrem (klasické refinancování hypotéky),

- splátky úvěrů, které splatíte americkou hypotékou,

- splátky úvěru ze stavebního spoření, které splatíte hypotékou.