Omezení pohybu i maloobchodního prodeje a služeb je prodlouženo do 11. dubna, spouští se projekt chytré karantény (31.3.2020)

Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii



Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna 6 hodin ráno. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vzala v pondělí 30. března 2020 na vědomí vláda Andreje Babiše . Rozhodla také o zřízení Centrálního řídicího štábu COVID-19 , který bude řídit projekt tzv. chytré karantény Roušky nově nebudou muset nosit děti do dvou let věku a řidiči, pokud jsou v automobilu sami.

Vláda Andreje Babiše se na zasedání formou telekonference opět zabývala převážně opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Původně měla vypršet 1. dubna.

Znamená to, že i nadále platí až na přesně vyjmenované výjimky zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky, zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zákaz provozu restaurací a dalších stravovacích zařízení, nařízené omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů a další dosud platné restrikce, které Ministerstvo zdravotnictví zavedlo jako preventivní opatření proti šíření nákazy. I nadále tedy mimo jiné platí, že je nařízeno pobývat na veřejných místech nejvýše v počtu dvou osob. Ministerstvo zmírnilo jen pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Ministři vzali na vědomí i další mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která ministerstvo oznámilo už v závěru minulého týdne, týkají se režimu v ústavech sociální péče a domovech­ pro seniory a mají omezit riziko přenosu nákazy mezi jejich klienty. Domovy a ústavy mají například vyčlenit prostory pouze pro nakažené, klientům pravidelně měřit teplotu a zrušit hromadné akce a společné stravování. Všichni noví nebo vracející se klienti musí být nově povinně otestováni na přítomnost koronaviru a strávit dva týdny v izolaci. Aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html.

Vláda schválila zřízení a statut Centrálního řídicího týmu COVID-19, který bude novým poradním orgánem vlády a bude mít na starost projekt tzv. chytré karantény. Její pomocí chce vláda rychleji a efektivněji vyhledávat potenciálně nakažené osoby nemocí COVID-19 za využití moderních informačních technologií. Projekt je ode dneška testován v Jihomoravském kraji a s jeho realizací významně pomůže Armáda ČR. Vláda proto schválila s účinností od 30. března nasazení 300 vojáků v činné službě, kteří budou pomáhat s odběrem vzorků a dalším provozem tohoto projektu.

„V první fázi boje proti koronoviru byla přijata plošná opatření k zastavení nekontrolovaného šíření viru, což jsme naštěstí učinili rychle. Dá se říct, že máme velkou naději ten nárůst a tu křivku zploštit. Teď jsme se přesunuli do druhé fáze a to je nahrazení plošných opatření konceptem tzv. chytré karantény, který s úspěchem používala Korea, Tchaj-wan. Singapur a další země,“ poznamenal předseda vlády Andrej Babiš.

Předsedou Centrálního řídicího týmu COVID-19 byl jmenován náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který se současně vzdal funkce předsedy Ústředního krizového štábu. Tím byl z rozhodnutí premiéra Andreje Babiše jmenován 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Více v tiskové zprávě.

Ministři se seznámili také s dalšími daňovými úlevami, které připravilo Ministerstvo financí jako další fázi svého liberačního balíčku. Ministryně financí chce hromadně prominout daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně. Jedná se například o testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál a o zboží, které k výrobě tohoto zboží slouží. Ministerstvo chce prominout také příslušenství silniční daně, konkrétně sankce za pozdější úhradu záloh daní splatných do 15. dubna a do 15. července, pokud budou uhrazeny nejpozději do 15. října 2020.

Do 12. dubna byl krizovým opatřením Ministerstva vnitra prodloužen zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkami, které platí například pro cizince s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem, pro případy tranzitu nebo pro občany EU, kteří jsou manžely českých občanů. Výjimky platí i nadále pro pendlery, dopravce či pro osoby, jejichž vstup do země je v zájmu České republiky. Nově bude až na výjimky povinná čtrnáctidenní karanténa pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří od půlnoci vstoupí na naše území. Končí tedy rozdělení na rizikové a nerizikové země. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra

Vláda schválila také uvolnění dalších tří miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení na zvládání koronavirové nákazy pro Ministerstvo zdravotnictví a 4,316 miliardy na krytí nákladů, které má s centrálním nákupem ochranných prostředků Ministerstvo vnitra.

Vláda také uložila hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, aby bez zbytečného odkladu zajistili ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností systém péče pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány nebo jim byla nařízena karanténa. Obce mají pro tyto osoby zajistit ubytovací kapacity, jejich provoz, zásobování i ostrahu.

Vláda rovněž vydala nařízení, jímž se všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkčnosti kritické infrastruktury, zakazuje po dobu nouzového stavu čerpání dovolené. Výjimku mají pouze osoby v nařízené karanténě. Pro tyto osoby zároveň platí přísnější omezení pohybu na veřejnosti v době volna a každé opuštění bydliště musí každou takovou cestu, pokud možno, předem nahlásit zaměstnavateli. Zaměstnavatelé mohou těmto zaměstnancům nařídit místo mimo jejich bydliště, kde se tyto osoby musí zdržovat, ale musí jim zajistit mimo jiné zdarma důstojné ubytování i přiměřený kontakt s rodinou.

Ministři schválili rovněž přípravu státních zakázek do dopravní infrastruktury – na údržbu, opravy nebo nové investice. Prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury na ně stát vynaloží nad rámec stávajícího rozpočtu dalších 6,5 miliardy korun. Vláda také rozhodla po dobu nouzového stavu pomoci úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury. Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu například prodloužila smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.

Ministr dopravy dostal za úkol také upravit rozsah zákonem garantovaného rozsahu veřejné dopravy tak, aby odpovídal současné snížené poptávce cestujících a upravit způsob prodeje jízdenek v celostátní dopravě tak, aby se maximálně omezil přímý kontakt mezi cestujícími a dopravci. Podobné doporučení dala vláda i hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy. Informace o opatřeních v rezortu dopravy naleznete na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen.

Vláda schválila také návrh mimořádného zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který po schválení Parlamentem ve stavu legislativní nouze umožní posunout termíny přijímacích i státních zkoušek či obhajob dizertačních prací na vysokých školách. Státní zkoušky bude možné pořádat distanční formou. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda se zabývala i několika body, které přímo nesouvisely s opatřeními proti koronaviru. Schválila například návrh ministra zemědělství uvolnit 1,2 miliardy korun na škody způsobené kůrovcovou kalamitou od října 2017 do konce roku 2018 (podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství) a odsouhlasila i možnost čerpat na investice v oblasti vodního hospodářství úvěry u Evropské investiční banky. Ty mohou dosáhnout výše až osm miliard korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.