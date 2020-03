Wall Street 30.3 - trhy vstoupily do nového týdne růstem o cca 3%

Podle některých analytiků se musí trhy vypořádat s tím, že následující 1-2 měsíce bude trh zásoben přívalem negativních zpráv o pokračujícím růstu počtu nakažených a mrtvých ve světě a zároveň také množstvím negativně laděných makroekonomických zpráv monitorujících dopady

do reálné

. V tomto období bude investorská důvěra vystavena tvrdé zkoušce. Trhy se nyní nachází ve třetí fázi celého příběhu akciového dění. První fází byl celkový šok z naprosto neočekávané epidemie, druhá fáze byla ve znamení odpovědí centrálních bank a vlád.





Americké akciové trhy vstoupily do nového týdne vítězně. DJIA si připsal 2,9%, širší S&P 500 3,2% a technologický Nasdaq 3,4%.Trhy se věnovaly především dalšímu vývoji kolem koronavirové nákazy. USA jsou již v pozici světového lídra v počtu nakažených, prezident Trump již opustil bláhovou myšlenku na restart ekonomiky do Velikonoc a oznámil prodloužení restriktivních opatření . Trh kupodivu vzal jeho přesmyk jako pozitivní signál ve směru větší "racionalizace" celého systému, jež snižuje riziko dlouhodobých ekonomických ztrát.Pozitivně v tomto ohledu působilo prohlášení J&J v tom smyslu, že do podzimu zahájí testování na lidech testování experimentální vakcíny proti koronaviru firmy rostly o více jak 7%.

Podle některých analytiků se množí růstové signály tzv. smart money naznačující, že trhy dosáhly svého dna. Objem insider obchodů z vedení společností dosáhl svého 11letého maxima.