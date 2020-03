Vláda spouští projekt chytré karantény, s testováním se začne v Jihomoravském kraji

Od pondělí 30. března 2020 po několikatýdenní přípravě startuje projekt tzv. chytré karantény . Její spuštění, zatím v testovacím režimu v Jihomoravském kraji , schválila na pondělním jednání vláda Andreje Babiše

Cílem zavedení chytré karantény je co nejrychleji a nejefektivněji zabránit dalšímu šíření koronaviru SARS CoV-2 v České republice. Chytrá karanténa, která bude mapovat kontakty pozitivně testovaných osob na nemoc COVID-19 pomocí moderních informačních technologií, má pomoci krajským hygienickým stanicím v trasování dalších potenciálně nakažených.

„Jde skutečně o nejdůležitější projekt, který stát chystá. Cílem projektu je porazit vir, potřebujeme snížit tempo růstu nákazy. Systém vychází z osvědčených postupů realizovaných v Jižní Koreji, Singapuru a Hongkongu. My se v těchto zemích inspirujeme, na rozdíl od zbytku Evropy nebo Ameriky,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Klíčovou úlohu bude v projektu hrát Centrální řídicí tým COVID-19, jehož zřízení v režimu svého poradního orgánu vláda v pondělí rovněž odsouhlasila. Jeho předsedou se stal epidemiolog, náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Projekt chytré karantény bude v následujících dnech otestován v Jihomoravském kraji. „Chytrá karanténa pracuje s rychlou identifikací rizikových kontaktu a individuální izolace, což je naprosto zásadní. Nakažený se trasuje pomocí informačních technologií, je důležitá rychlost realizace. V projektu počítáme s GPS mapami. Nakažený bude vytrasován pomocí dat z jeho mobilního telefonu a platební historie za podmínky, že k tomu dá informovaný souhlas. Vznikne taková interaktivní mapa a na základě ní si bude dotyčný rozpomínat, s kým se mohl v poslední době potkat a nakazit ho. Tyto rizikové kontakty budou co nejrychleji testovány. Kdo bude testován pozitivně, bude povinně umístěn do izolace. Pak je naprosto zásadní, aby karanténu dodržoval,“ vysvětlil premiér Babiš. Kontakty se budou sledovat pět dnů zpětně.

Vláda v souvislosti se zahájením chytré karantény počítá také s razantním navýšením počtu prováděných testů a se zvýšením počtu odběrných míst. Do projektu se zapojí i armáda. „Armáda České republiky má sestavit 33 odběrových týmů, které budou vyjíždět k rizikovým kontaktům a nabírat jejich vzorky. Posílí tím krajské hygienické stanice. Vojáci budou i dezinfikovat místa, kde se pohyboval nakažený. Do projektu se zapojí tři chemické jednotky. Jde o chemiky v Liberci, Bechyni a Olomouci. Na dezinfikování se budou dál podílet i hasiči. Armáda se bude rovněž dál pomáhat distribucí ochranných prostředků a bude mít na starost logistiku hygieny,“ upřesnil předseda vlády. Armáda vytvoří rovněž organizační zázemí pro Centrální řídicí tým.

Pokud se pilotní fázi projektu chytré karantény v Jihomoravském kraji podaří úspěšně nastartovat, rozšíří se i do dalších krajů a posléze bude chytrá karanténa rozšířena na celé území ČR. Podle premiéra Andreje Babiše by se tak mohlo stát do Velikonoc, tedy do 12. dubna.