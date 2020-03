Jak vybrat účetní do svého týmu?

Účetní profese se stejně jako ostatní povolání vyvíjí v čase. Představa účetní jako obrýlené paní v pletené vestě, která sedí za stolem obklopena papíry a razítky, je minulostí. Přesto je tato utkvělá představa stále usazená i v mysli některých současných personálních agentů a konzultantů.

Skutečnost, že na pracovní pohovor přijde dobře oblečený mladý muž “mávající” účetní certifikací, který ovládá nejen cizí jazyky, ale má znalosti a zkušenosti v oblasti finančního řízení, právního poradenství a základech daňové problematiky, není fikcí. Ano, tohle je také účetní. Dnes totiž nejde jen o faktury, ale také o celkovou a hloubkovou analýzu společnosti, do které vidí jen účetní, který má ve svém profesním portfoliu širší záběr.

„Již nějakou dobu je po skutečně dobrých účetních velká sháňka. Ze středních škol vychází v porovnání s minulými roky absolventi, kterým chybí někdy i základní účetní dovednosti. Také jejich laxní přístup k práci a chuť pracovat je na pováženou. Je tak pak velmi komplikované je plně vytěžit. Při nástupu do práce je tedy nutné je nejprve pořádně dovzdělat. Na druhou stranu u nich musíme ocenit kladný vztah k novým IT nástrojům, což je samozřejmě dáno dobou, ve které vyrůstají. Tento hendikep se snažíme u našich zkušenějších účetních vyvážit nabídkou nejrůznějších kurzů, které jim pomohou zorientovat se v dnešní digitální době,“ říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Při hledání „ideální“ účetní, která se hodí právě do dané firmy, je tak důležité si před zveřejněním nabízeného místa zodpovědět několik důležitých otázek.

Jiná účetní se totiž hodí do malé společnosti, kde je potřeba většího účetního multitaskingu, a jiná do větší, která má vlastní účetní oddělení. Fakturantka, která vystavuje a zadává faktury, tak najde své uplatnění ve velké společnosti. Naopak ta, která dokáže poradit nebo usměrnit některé finanční kroky vedení, je potřeba v té menší. Účetní je zde na pozici poradce a člena užšího managementu firmy. Samozřejmě to neplatí ve všech případech, vše záleží na požadavcích a preferencích zaměstnavatele. Přesto je v malé firmě účetní spíše součástí týmu, zatímco ve velké korporaci je součástí oddělení. Proto je i při pracovním pohovoru důraz na jejich schopnosti rozdílný.

To, co personalisté při výběru uchazeče nejvíce oceňují:

● Schopnost stálého vzdělávání a zvyšování kvalifikace

o Ať už se jedná o rozvoj ve specifických oblastech účetnictví nebo pravidelné každoroční semináře, které se týkají aktuálních legislativních novinek.

● Znalosti v oblasti IT.

o Jen znalost excelu už dávno nestačí. Schopnost používat nejnovější softwarové nástroje, které urychlí čas i peníze, se stávají samozřejmostí. Digitalizace je mantra dnešní doby i v účetní profesi.

● Znalost cizích jazyků.

o Firmy často obchodují se zahraničím, znalost minimálně jednoho světového jazyka je tak potřebná, a to i na pozici fakturantky. Zároveň díky globalizaci ve firmách pracují a to i na nižších pozicích zahraniční pracovníci, cizí jazyk je tak kolikrát nutný i pro interní komunikaci.

● Spolehlivost a preciznost při práci je absolutní samozřejmostí.

● Schopnost komunikace uvnitř i vně firmy

o Účetní již dávno není ten, kdo sedí někde v koutku a „zpracovává papíry“. Musí umět jasně formulovat názory a myšlenky, umět je prezentovat a dokázat poradit.

● Mít schopnost nadhledu a porozumění

o Flexibilita, vývoj a trendy v obchodních vztazích nejdou zcela ruku v ruce s požadavky zákonů a předpisů. Dobrý účetní však neříká, proč „to nejde“, ale jak „to udělat, aby to šlo“ a ten výborný ještě k tomu srozumitelně vysvětlí, co to znamená.

Při výběru zaměstnance do velké firmy je důležité mít u každého pohovoru nestranného HR manažera, který „zajistí“, že nově vznikající kolektiv bude různorodý a životaschopný. V případě, že by výběr spočíval pouze na posouzení jedním člověkem, vedlo by to ke katastrofě a k postupné ztrátě funkčnosti celého týmu. Zde je tak mimo výše uvedeného nutné vyhodnotit i celkové kolektivní naladění. Přece jen je něco jiného pracovat ve větším kolektivu než v kanceláři jako samostatná účetní. Ta sice musí obsáhnout více účetních úkonů, ale vše si řídí sama a podle svého.

Na závěr tak můžeme říct, že najít vhodnou účetní docela komplikované, i když víte, koho chcete. Zůstává totiž otázka, zda takový člověk na pohovor vůbec přijde a pokud ne, je musíte začít dělat kompromisy, které spočívají v hledání někoho, koho lze vychovat a dovzdělat, zároveň je třeba si ujasnit, jaká má být její náplň ve společnosti a co všechno je od něho potřeba. Napsat a zveřejnit inzerát vám tak doporučujeme až poté, kdy si ujasníte odpovědi na tyto otázky. Vyhnete se tak nesmyslnému množství zaslaných životopisů, které nebudou odpovídat vašim požadavkům.