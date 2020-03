Standardní ekonomické ukazatele selhávají

"Pandemie koronaviru s sebou přinesla synchronizovanou globální recesi. Ta propukla pod taktovkou vlád bez předchozího varování během několika týdnů," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Za normálních okolností by trvalo několik čtvrtletí, než by se ekonomická recese rozšířila do podstatné části globálního hospodářství. Pandemie koronaviru však s sebou přinesla recesi o zcela mimořádných parametrech. Ekonomické indikátory nás ani nestihly upozornit, že se situace zhoršuje. Během několika týdnů jsme pod taktovkou vládních nařízení přestali růst a místo toho jsme spadli do synchronizované globální recese.





Standardní ukazatele se zbláznily a ekonomové jim přestávají rozumět. Například minulý týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti 3,3 milionu Američanů. Jedná se o zcela bezprecedentní údaj. Předchozí maximální hodnota tohoto ukazatele pocházela z roku 1982 a dosahovala výše 695 tisíc. Nové maximum se natolik vymyká předchozím zkušenostem s tímto indikátorem, že je obtížné ho seriózně interpretovat.



Rychlost právě probíhající recese je natolik enormní, že standardní ukazatele selhávají. Statistická data, která se publikují se zpožděním několika měsíců, nemají téměř žádnou vypovídající hodnotu. Ekonomové proto musí pracovat s neobvyklými údaji, které na každodenní bázi odráží, co se v hospodářství děje.



Například hlavní ekonom Deutsche Bank Securities Torsten Slok poukazuje na důležitost ukazatelů o počtech cestujících v různých typech přepravních prostředků. Hlavní ekonomka Charles Schwab Corporation Liz Ann Sonders uvedla, že sleduje kapacitu restaurací dle dostupných rezervačních systémů. Tyto údaje nám v reálném čase napovídají, jak se vyvíjí situace v různých odvětvích, odkud nejsou dostupné aktuální statistiky.