Fotbal v Žilině končí, klub rozdal hráčům výpovědi a míří do likvidace

Slovenský fotbal prožil v průběhu pondělka velký šok. Klub MŠK Žilina oznámil, že dal výpovědi svým 15 hráčům a míří do likvidace. Žlutozelení přitom byli v průběhu sezony na druhé příčce tabulky.

Aktuálně druhý tým slovenské nejvyšší fotbalové soutěže se musel uchýlit k nevídanému kroku. Kvůli šířícímu se koronaviru byla pozastavená i nejvyšší liga v kopané na Slovensku, a tým MŠK Žilina proto požádal své hráče o solidárnost ve formě přistoupení na snížení platů.



Jenže hráči A-týmu návrh odmítli. Rozhodli, že za ně bude jednat prezident Únia futbalových profesionálov Ján Mucha. Ekonomika klubu, který vedle 51 profesionálních hráčů zaměstnává také 103 dalších osob formou různých typů úvazku, spoléhá především na zisky z přestupů. Jenže vzhledem k nastalým okolnostem je pravděpodobné, že v létě žádná rvačka o hvězdy Žiliny neproběhne.



Aby mohl tedy klub i nadále posílat mzdy trenérům mládeže či jiným řadovým zaměstnancům, jmenoval klub Mgr. Rastislava Otrubu likvidátorem společnosti MŠK Žilina.

Ten dal po ustanovení do funkce výpověď hráčům s nejvyššími základními platy a hráčům, kterým končí smlouvy v nadcházejícím letním a zimním přestupovém období. Zároveň by se měl pokusit dohodnout na snížení platů s hráči, kteří výpověď nedostali, což jsou povětšinou mladí a talentovaní fotbalisté.

"Hráči, kteří dostali výpovědi, nebudou mít vzhledem ke svým dosavadním příjmům existenční problémy," uvedl klub na svých webových stránkách.

"Klub se chce postarat, pokud to bude možné, o zaměstnance a hráče klubu, s nejnižšími příjmy. Pod tlakem je velmi těžké plnit stanovené cíle, a to nejen na fotbalovém hřišti, ale i v běžném životě. Proces likvidace může zmírnit různorodost tlaků, pod kterými budeme muset v nejbližší době pracovat. Všichni v klubu věříme, že fotbal bude co nejdříve opět plnou součástí našich běžných životů," sdělil závěrem tým MŠK Žilina.