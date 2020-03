Dronový miliardář doplácí na svou tržní dominanci

Každé léto pořádá v Šen-čenu největší výrobce robotů na světě DJI soutěž RoboMaster. Na této akci stavějí stovky vysokoškolských studentů z Číny, Japonska, USA a jiných zemí robotická vozidla o velikosti sekačky na trávu, vyzbrojují je plastovými kulkami a před tisíci křičících fanoušků postaví své stroje proti sobě. Soutěž byla myšlenkou Franka Wanga, zakladatele a generálního ředitele společnosti DJI. Ten se již několik let pokouší udělat z RoboMasteru něco jako kult, který oslavuje strojírenství a mimochodem vyvolává poptávku po produktech jeho společnosti.

DJI naplnila nebe levnými, snadno použitelnými létajícími stroji, které pořizují živé videozáznamy. Tyto produkty vylepšuje tak neúprosným tempem, že soupeři mají problémy DJI konkurovat. Fotografové, filmaři a fanoušci elektroniky DJI zbožňují. Tato společnost prokázala, že čínská startupová scéna může vytvořit originální globální značku se stálou poptávkou fanoušků. Podle Drone Industry Insights UG nyní DJI spadá asi 77 % tržeb v USA. Nikdo jiný ze soupeřů přitom nemá více než 4 % trhu.

Drahé montážní linky umožnily společnosti držet krok s inovacemi svých inženýrů. DJI nyní vyrábí průmyslové drony, které zkoumají půdu, stříkají pesticidy na farmách a dokonce i odebírají biologické vzorky velrybám (tzv. snotboti). Když čínské úřady zavedly zákaz vycházení kvůli rozšiřování koronaviru ve Wu-chanu, policie používala robota Inspire od DJI vybaveného reproduktorem, který varoval lidi v ulicích, aby zůstali doma, nosili masky a umývali si ruce.

A přesto vypadá budoucnost společnosti najednou nejistě. Hovory ohledně počáteční veřejné nabídky, která se nikdy neuskutečnila, nahradily titulky poukazující na interní podvody, které stály DJI 150 milionů dolarů. Firmě navíc nepomohla ani obchodní válka mezi Čínou a USA, ani vypuknutí nového koronaviru Covid-19, který v lednu zastavil čínskou ekonomiku a nyní ohrožuje největší trh této firmy - USA.

Některé z těchto problémů pramení z naprosté dominance DJI v podnikání s drony. Americké obavy z čínského vlivu, zejména ohledně počítačů, se přirozeně týkají i těch, které bzučí nad hlavou. Navíc neúnavná snaha společnosti zlepšovat své produkty za nízké ceny vysávala spoustu zisku. Jak říká jeden bývalý zaměstnanec: „Frank začal tvrdý boj až na krev a nyní soupeří sám proti sobě.“

Tvrdá firemní kultura

Standardy při přijímání uchazečů o práci v DJI jsou proslule přísné. V rámci přípravy na osobnostní kvíz radí zaměstnanci svým přátelům, kteří se o práci zde také uchází, aby volili odpovědi, které znějí analyticky, nikoli umělecky. Testy ale nekončí tím, že je zaměstnanec přijat. DJI je známá svou vysoce konkurenční atmosférou. Společnost rozděluje pracovníky do skupin a vyzývá je, aby svou konkurenci předčili a vyvinuli nový produkt. Vítězná skupina získává slávu, poražení musí pomoci s uvedením tohoto produktu na trh.

Stejně jako u mnoha dalších velkých čínských společností, říkají dva lidé obeznámení se strategií DJI, používá ve své taktice útoky na konkurenty. V jednom případě zřídili agenti společnosti 50 falešných účtů a naplnili fóra negativními komentáři o svém soupeři EHang. Trollové z DJI se údajně pokusili i o podobnou operaci na YouTube, kde byli obviněni z potírání produktů svého rivala Yuneec. DJI to odmítl komentovat.

Tato nehostinná kultura se týká ale i zákazníků DJI. Zákaznický servis společnosti je notoricky špatný. Podle jednoho bývalého zaměstnance, vstupují do e-mailových stížností zákazníků vrchní manažeři osobně a zpochybňují příčiny selhání či odmítají náhrady u závad. Firma tak kontrastuje tak se společností Apple, která nabízí náhrady bez otázek. DJI odmítl komentovat.

Vstup na burzu, který se neuskutečnil

V roce 2018 naznačovaly mediální zprávy, že DJI plánovala získat před případným IPO několik set milionů dolarů. Tyto zvěsti se ale rozprášily poté, co společnost propustila desítky zaměstnanců, které obvinila z nadhodnocení cen náhradních dílů pro svůj osobní zisk. Podle prohlášení společnosti stály DJI tyto podvody asi 150 milionů dolarů. Bývalí zaměstnanci říkají, že se to stalo kvůli internímu chaosu a systému finančního výkaznictví. DJI na to reagovala následovně: "Zatímco zralé společnosti zavedly protokoly školení, kontroly a management na omezení těchto problémů, DJI dávala před novými interními procesy větší důraz na firemní růst.“

Roger Luo, prezident DJI, říká, že není proč se vstupem na burzu spěchat. "Pokud bude IPO, mohou tu být určitá omezení. Investoři budou věnovat pozornost zisku. Chceme se vyhnout omezením a soustředit se na naši vášeň,“ říká. Společnost v současné době staví těmto vášním a Wangovým ambicím obrovský monument: téměř 200 metrů vysokou stavbu s dvěma věžemi propojenými mostem, s testovací zónou, ukázkou produktů v prvním patře a bojovou arénou pro roboty.

Obavy Američanů a rodící se konkurence

Obavy z čínských dronů dosáhly v USA kritického bodu. Washingtonem prochází více než tucet návrhů na zákaz nebo omezení používání čínských bezpilotních letounů vládními agenturami USA. Úřady ve všech 50 státech mají nyní drony a asi 90 % z nich je od DJI, uvádí nedávná studie Bard College.

Ministerstvo vnitra, které používá drony pro ochranu přírody a inspekci infrastruktury, koncem loňského roku uvedlo, že odstaví asi 800 čínských bezpilotních letounů, což je krok, který je podle DJI „politicky motivovaným omezením proti zemi původu maskovaným jako obavou z kybernetické bezpečnosti“. A loni v květnu, těsně poté, co Trumpova administrativa oznámila zákaz vůči technologickému gigantu Huawei Technologies, vydalo americké ministerstvo vnitřní bezpečnostní varování před riziky čínských dronů.

Zatímco společnosti jako GoPro a 3D Robotics se snaží DJI konkurovat, čelí DJI patentovým žalobám od amerických firem i novým start-upům, které se pokoušejí vyrábět americké drony jako např. kalifornská Impossible Aerospace. Tu založil Spencer Gore, bývalý bateriový technik Tesly. První dron Impossible, US-1, s dlouhou výdrží baterie se začal prodávat loni a již se používá např. ke kontrole úniků ropy a plynu ve vrtech v západním Texasu.

Gore se proto rozhodl oslovovat se svou nabídkou policejní a hasičské sbory jednoho po druhém tak, aby se jeho firma mohla zapojit do veřejné soutěže. Pokud ale budou američtí výrobci dronů s Wangem soutěžit, možná budou potřebovat dotace. DJI na podzim navýšila své lobbistické výdaje ve Washingtonu na rekordních 200 000 USD, přičemž se vyhnula sankcím, které uvalila Trumpova administrativa proti Huawei. "DJI má neuvěřitelné lobbisty," přiznává Gore.

