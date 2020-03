Balíček opatření na podporu dopravy schválen - odkladu plateb za mýto i silniční daň

Balíček opatření na podporu dopravy schválen

Vláda dnes na svém jednání schválila sérii opatření směřující na podporu sektoru dopravy, na který také dopadají opatření zaváděná v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 v Evropě. Dopravci nákladní kamionové dopravy se dočkají odkladu plateb za mýto i silniční daň. Dále se posílí investic do dopravní infrastruktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři cestující mezi ČR a Slovenskem či Polskem.

„V současné situaci chci podpořit důležité oblasti naší ekonomiky . Jsem rád, že vláda schválila důležitý dopravní balíček, který pomůže nejen dopravcům na silnici , ale i stavebním firmám, které mohou očekávat navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o 6,5 miliard na rekordních 113 miliard Kč ,“ říká ministr dopravy průmyslu a obchodu Karel Havlíček.Ministr dopravy má rozhodnutím vlády taktéž přijmout opatření umožňující zasmluvnění oprav a údržby nebo nových investic do státní silniční a železniční infrastruktury, a to v celkovém objemu 6,5 mld. Kč rozpočtu SFDI. Ředitelství silnic dálnic a Správa železnic k tomu má co nejrychleji připravit projekty na opravy a údržbu nebo nové investice do státní silniční a železniční infrastruktury v celkovém objemu 6,5 mld. Kč pro rok 2020 nad rámec současného rozpočetu.Dopravcům převážejícím náklad po silnici by mělo pomoci odložení plateb za mýto silniční daně . Faktury za platbu mýta pro kamiony by mělo být možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020 Ministr průmyslu , obchodu a dopravy a ministr vnitra mají dle rozhodnutí vlády také zpracovat další postup k rozšíření turnusového režimu i pro pracovníky ze Slovenska Polska , případně také pro specializované pracovníky z jiných zemí EU. I u těchto států se má nastavit systém obdobný tomu, který je zaveden pro Rakousko Německo . ČR má zájem na tom, aby firmy , které fungují v rámci středoevropského prostoru, mohly přesouvat své zaměstnance tak, aby nedocházelo k výpadkům na stavbách a ve výrobě.