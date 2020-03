16.h - US akciové trhy zahajují týden opatrným růstem, který ztrácí na síle. Je tu fáze plná špatných dat z ekonomiky a o nákaze

US akciové trhy vstoupily do nového týdne pozitivně, ale tento optimismus postupem času spíše slábne.Prezident Trump prodloužil doporučen pro sociální izolaci až do konce dubna a opustil myšlenku restartu ekonomiky do Velikonoc. Nyní tvrdí, že dlouhodobý cíl je udržet počet celkových obětí na životech pod 100 000. USA se přes víkend stalo celkem jasné epicentrum nákazy se 136 000 případů z celkových 713 000 ve světě.Podle některých analytiků se musí trhy vypořádat s tím, že následující 1-2 měsíce bude trh zásoben přívalem negativních zpráv o pokračujícím růstu počtu nakažených a mrtvých a negativně laděných makroekonomických zpráv monitorujících dopady koronaviru do reálné ekonomiky . V tomto období bude investorská důvěra vystavena tvrdé zkoušce. Trhy se nyní nachází ve třetí fázi celého příběhu akciového dění. První fází byl celkový šok z naprosto neočekávané epidemie, druhou fází byla odpověď centrálních bank a vlád.Podle některých komentářů negativně vyznívají některé technické signály, které indikují další prostor pro pokles nehledě na překotný růst trhů ve druhé polovině minulého týdne.