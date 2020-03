Jak to ti Švédi s tím koronavirem jenom dělají? Jsou disciplinovaní a důvěřují institucím

Svět se nyní ptá, v čem je to kouzlo?









Švédsko v boji s koronavirovou nákazou zvolilo výrazněji uvolněnější přístup a zatím se zdá, že mu to celkem vychází. V zemi je vykazováno cca 3 700 nakažených při více jak 100 úmrtích, ale i přes to, země celkem normálně funguje na rozdíl od mnoha evropských zemí včetně nejbližších sousedů.Švédsko v rámci opatření proti koronaviru vydalo doporučení, aby zaměstnanci pokud možno pracovali z domova, pokud možno necestovali nazdařbůh a aby starší obyvatelé omezili své sociální kontakty. Země uzavřela vysoké a střední školy nad 16 let věku studentů. Pod touto hranicí se chodí normálně do školy Zakázány byly veřejné akce s účastí nad 50 lidí. Doporučena je zvýšená hygiena rukou. Restaurace, bary, kavárny a noční bary zůstávají otevřené s podmínkou poskytování služeb pouze pro sedící návštěvníky. Země neuzavřela své hranice Na první pohled život v zemi funguje na celkem běžné úrovni.Podle vrchního švédského epidemiologa Anderse Tegnella, který je hlavní povolanou osobou v boji s nákazou, jsou cíle ve Švédsku stejné jako jinde ve světě a sice co nejvíce zpomalit šíření nákazy a zajistit fungování zdravotního a sociálního systému. Podle Tegnella má země mimořádně silnou tradici dobrovolného plnění stanovených opatření a vysokou míru důvěry veřejnosti ve státní instituce a jejich rozhodnutí. Země svým obyvatelům dokáže přesvědčivě vysvětlit důvody a cíle přijímaných omezení a veřejnost se jimi dobrovolně a ve vysoké míře skutečně řídí. Veřejnost velmi dobře reaguje na přijímání menších nutných změn, což pomáhá snižovat rychlost šíření nákazy. Švédská společnost je také vysoce solidární a vzájemně nápomocná.Tegnell nicméně nevyloučil, že se přístup k nákaze nezmění. Pokud by došlo k razantnějšímu růstu počtu nakažených, mohlo by dojít ke zpřísnění a rozšíření omezení. Rozsah změn by měla vláda široce diskutovat se svou Public Health Agency, která má aktuálně ve věci nákazy hlavní slovo.Nehledě na rozdílný přístup k nákaze je očekáván výrazně negativní vývoj tamní ekonomiky . Swedbank očekává, že tamní ekonomika letos oslabí o cca 4%, míra nezaměstnanosti by mohla stoupnout do léta k 10%, ztráty očekává většina sektorů, bity budou především služby, které v některých oblastech přišly téměř o veškerou poptávku. Vláda chystá výraznou podporu.