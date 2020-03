Koronaviru navzdory, česká firma zvítězila v tendru na projekt vodního rezervoáru v Izraeli

30.03.2020 / 14:43 | Aktualizováno: 30.03.2020 / 15:08

České firmě JUTA a.s. se navzdory současné ekonomické krizi podařilo zvítězit v tendru na projekt vodního rezervoáru Habonim v pobřežní oblasti Carmel u Haify. Jedná se o největší projekt rezervoáru na užitkovou vodu v Izraeli za posledních 5 let. V této suchem často sužované oblasti se v současné době nachází již pět nádrží s celkovým objemem 5,5 mil. metrů krychlových, rezervoár Habonim tak navýší celkovou kapacitu nádrží v oblasti o dalších 40 ha plochy. Firma JUTA a.s. na jeho výstavbu dodá 24 kontejnerů geomembrán z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) v celkové hodnotě kolem 20 mil Kč.

Společnost JUTA a.s., jejíž historie sahá až do druhé poloviny 19. století, je výrobcem širokého sortimentu produktů pro stavebnictví, zemědělství a obalových materiálů. Více než 80 % produkce je vyváženo do zahraničí a ani Izrael není pro firmu neznámým teritoriem – své výrobky sem dodává již řadu let. Jedním z hlavních produktů, které JUTA a.s. na místní trh dodává, jsou právě zmiňované HDPE geomembrány (zjednodušeně označované také jako hydroizolační fólie). Tyto fólie jsou zabudovávány do zemních a podzemních částí širokého spektra staveb a jejich hlavním účelem použití je vytvoření bariéry, bránící průniku tekutin a plynů z vnějšího prostředí do dané stavby, případně v opačném směru.

Dodávky HDPE geomembrán JUTA a.s. do Izraele byly nastartovány okolo r. 2010, systematická spolupráce se stálým partnerem započala v r. 2015. V letech 2018-2019 byly s materiálem JUTA a.s. realizovány 2 stavby velkých rezervoárů na užitkovou vodu (každý o rozloze cca 25 ha). Aktuálně realizovaná stavba vodní nádrže o rozloze 40 ha je zatím nejvýznamnějším projektem v Izraeli s použitím geomembrány firmy JUTA a.s. Realizace projektu včetně dodávek geomembrán by měla započít již během dubna letošního roku.

Zajímavostí je, že na rezervoár budou rovněž instalovány plovoucí systémy na výrobu elektřiny pomocí solárních panelů, které by měly částečně pokrýt počáteční investiční náklady projektu. Tento systém má rovněž zabránit přistávání ptáků na hladině tohoto rezervoáru, jež bude vystaven v oblasti s vysokou četností výskytu různých druhů migrujících opeřenců.

Autor: Nela Brádleová, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu, ve spolupráci s firmou JUTA a.s.