Rakousko: Hromadný odjezd z obcí v Tyrolsku, kterým byla stanovena přísná karanténní opatření

Stále v platnosti: 30.3.2020

Publikováno: 30.03.2020 / 14:15 | Aktualizováno: 30.03.2020 / 14:20

Rakousko umožní občanům ČR a dalším cizincům hromadný odjezd z obcí v Tyrolsku, kterým byla stanovena přísná karanténní opatření, za stanovených podmínek. Karanténní opatření týkající se obcí v Paznauntalu (Ischgl, Kappl, See a Galtür), St. Anton am Arlberg a Sölden byla prodloužena do 13. dubna 2020. Zahraničním pracovníkům a turistům bude umožněno hromadně vycestovat dříve za níže uvedených podmínek – v případě obcí v Paznauntal (Ischgl, Kappl, See a Galtür) a St. Anton am Arlberg již nyní, ze Söldenu od 3. dubna 2020. Odjezd občanů ČR však musí proběhnout hromadně dle níže uvedeného postupu.