Jak zachránit českou ekonomiku? Třeba i „shazováním peněz z vrtulníku"

Dvojitá iluze? Ano, je to tak. Ale takhle nějak dnešní finanční systém funguje. A navíc, to, co je zde popsáno, budou v historicky bezpříkladné míře provádět či již provádí nejvyspělejší ekonomiky světa v čele s USA . I ony budou vytvářet dvojitou iluzi. My v ČR si můžeme buď hrát na to, že to zvládneme bez těchto iluzí. Cenou ovšem bude hlubší ekonomický propad a rapidnější nárůst nezaměstnanosti . Nebo budeme ty iluze navozovat také. A recese bude mělčí a méně obyvatel ČR přijde o práci