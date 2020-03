Tento týden nabídne dividendy od JPMorgan, Cisco Systems, American Express a spousty dalších

Příchod 2. čtvrtletí v tomto týdnu může u investorů začít více vyvolávat vyhlížení startu nové výsledkové sezóny na Wall Street. Dění na finančních trzích však primárně bude nadále ovlivňovat dění ohledně koronaviru, resp. právě predikce návazných ekonomických důsledků a různých záchranných opatření. Z hlediska každotýdenních rozhodných dnů pro nárok na dividendy nás čeká průměrný týden, když termín stanovilo necelých 300 korporací. Lze mezi nimi nalézt také tři zástupce prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Připomenout lze, že vzhledem k přechodu na letní čas již také u nás, obchodování na Wall Street se časově „vrací“ do starých kolejí (15:30-22 hod.).

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Z hlediska zmiňované výsledkové sezóny mezi prvními bude tradičně banka JPMorgan (JPM), která čísla odtajní v úterý 14. dubna. Na akcionáře nyní čeká z dřívějšího hospodaření dividenda, opět ve výši 0,90 USD. Dividendový výnos lze u titulu stanovit na 3,8 %. Sotva poloviční lze pak indikativně určit u dalšího finančního zástupce indexu DJIA American Express (AXP). Karetní asociace zachovává dividendu 0,43 USD. Posledním zástupcem prestižního indexu je v tomto týdnu barometr v technologickém sektoru Cisco Systems (CSCO). Akcionáři se po roce dočkají opět navýšení dividendy, avšak tentokrát jen o cent na čtvrtletních 0,36 USD. Ex-date firma stanovila na čtvrtek 2. dubna, tzn. naposledy s nárokem na aktuální požitek se titul bude obchodovat ve středu. Stejně jsou na tom zmiňované akcie American Express, zatímco akcie JPMorgan se budou s nárokem obchodovat ještě ve čtvrtek.

Výplatu dividend zatím neomezily ani další finanční instituce. V týdnu tak lze zmínit např. akcie Fifth Third Bancorp (FITB), First Bancorp (FBNC), FMC (FMC), State Street (STT) či U.S. Bancorp (USB). Akcie posledně zmiňované nabízejí solidní dividendový výnos přes 5 %, zatímco u většiny ostatních se pohybuje nad hladinou 3 %.

Dividendu nabídnou také akcie farmaceutické Bristol-Myers Squibb (BMY). Poté, co firma přistoupila k téměř 10 % navýšení požitku již v minulém čtvrtletí, vyplatí nyní opět 0,45 USD. Z technologického sektoru stojí za zmínku akcie Western Digital (WDC). Výrobce hard disků již přes 4 roky dividendu nenavýšil, když čtvrtletně vyplácí solidních 0,50 USD. Oba tituly se s aktuálním nárokem budou naposledy obchodovat ve středu.

Za zmínku stojí jistě akcie výrobce zemědělské techniky Deere (DE). Dále také i v ČR výrobně aktivní producent cukrovinek Mondelez International (MDLZ) či pak zbrojař Steel Dynamics (STLD). Tyto tituly se nicméně s nárokem na dividendu obchodovaly naposledy v pátek, když na dnes je již stanoven ex-date a zahájí tak obchodování s poníženou cenou o daný požitek.

Také v tomto týdnu lze v přehledu nalézt tituly s výraznými dvoucifernými dividendovými výnosy, když své sehrál také kurzový propad u řady titulů. V řadě případů se jedná o realitní trusty s měsíční výplatou zisků. U mnohých se však dividendové výnosy v čase mohou výrazně snížit, když oproti dřívějšku dochází již nyní k redukci výše dividend.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 27.3.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com



Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.