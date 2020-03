Noční můra na ropě pokračuje, je nejníže za 17 let

Ropa je dnes nejníže za 17 let. Futures v Londýně se propadly až o 7,6 %, nejníže od listopadu 2002. A ropa obchodovaná v New Yorku si na chvíli sáhla i pod 20 USD za barel. Ropy na trhu je v době zvládání koronavirové pandemie prostě moc. Mohou za to karanténní opatření uvalovaná vládami po celém světě, kvůli kterým stojí provozy a lidé jsou doma. Rusko a Saúdská Arábie navíc zabředly do války o cenu černého zlata, a těžaři tak na trh chrlí další surovinu.

Ceny ropy tak čeká asi nejhorší kvartál v historii, jak ukazuje graf s kvartálními pohyby severomořského Brentu.

Situace je tak vážná, že se na trhu s fyzickou ropou objevují problémy s uskladněním další suroviny.

Vývoj ceny ropy Brent na londýnské burze ICE za poslední dva roky:







Saúdové v pátek uvedli, že pokud jde o škrty v produkci nebo rozšíření těžební aliance OPEC+, nebyli s Moskvou v žádném kontaktu. A pozadu nezůstalo ani Rusko, podle jehož ministra energetiky Pavla Sorokina je 25 dolarů za barel cena sice nepříjemná, pro ruské těžaře ale není katastrofou.

Šéf ropného kartelu OPEC sice volá po diskusi o propadajících se cenách černého zlata, členské státy to ale ignorují. Rotující předsednictví má nyní Alžírsko, které si přeje svolat panel. Rijád je ale mezi těmi, kdo s tímto nápadem nesouhlasí.

Zdroje: Bloomberg, ICE