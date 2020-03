Zlín: Autobuse jezdí podle letního jízdního řádu

Autobuse jezdí podle letního jízdního řádu

Zlín - V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru je ve veřejné dopravě s platností od pondělí na všech autobusových regionálních linkách zajišťovaných Zlínským krajem znovu zaveden provoz podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

„Opětovně tak budou zajištěny i autobusové spoje, které v ranních a večerních hodinách využívají cestující pro cestu do práce a z práce,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. V platnosti však zůstává omezení dálkových spojů. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna jsou zkráceny do Vyškova, ostatní spoje do Brna a Ostravy budou včetně víkendu zrušeny.

V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. 3. 2020. Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 30. 3. 2020.