Trump už nechce restartovat zemi do Velikonoc. Prodloužil sociální omezení do konce dubna. Cílem je udržet počty mrtvých pod 100 000

Americký prezident Donald Trump v neděli prodloužil pokyny pro sociální distancování v zemi až do konce dubna s cílem držet na uzdě počty úmrtí v USA . Původně Trump chtěl zemi otevřít do Velikonoc, tedy do 12. dubna. Experti varovali, že příliš rychlé uvolnění by mohlo způsobit vlnu úmrté a ekonomických škod. Trump sám uznal, že nic by nebylo horší než deklarovat vítězství ještě před tím, než by bylo vítězství skutečně dosaženo. Termín do Velikonoc byl spíš přáním. Nyní by rád, aby se země dostala na cestu zotavení do začátku června.Podle Trumpa by počty úmrtí na koronavirus mohly vrcholit zhruba během 2 týdnů. Jeho administrativa pracuje na tom, aby se počty úmrtí ve finále udržely pod 100 000.Podle poradce Bílého domu pro zdravotnictví Dr. Fauciho je možné na základě modelací a odhadů počítat s tím, že celkový počet nakažených v USA bude v miliónech osob a počet úmrtí by mohl dosáhnout až 200 000. Fauci nicméně připomněl, že toto jsou čistě jen odhady a realita může být velmi odlišná.Aktuálně je v USA již přes 140 000 potvrzených případů nákazy při více jak 2 400 úmrtích.