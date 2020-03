Rozbřesk: Dojdou v tomto týdnu trhům pozitivní stimuly?

Akciové trhy zaznamenaly nejlepší týden od roku 2009 - index S&P 500 si připsal přes 10 %. Problém je, že vše přichází po týdenním propadu, který dosáhl skoro 15 % a navíc na konci uplynulého týdne už rozhodně nebylo na trzích tak veselo jako na začátku. Zisky v uplynulém týdnu byly reakcí na bezprecedentní stimuly centrálních bank a vlád, jejichž výdajové programy většinou přesahují 10 % HDP. Problém je, že v nejbližších týdnech už nedostaneme asi na této frontě nové pozitivní zprávy - již není mnoho “nového” na oznámení. Navíc platí, že stimulační balíky začnou efektivně podporovat ekonomiku až ve chvíli, kdy budou odstraněna karanténní opatření. V tuto chvíli dokáží pouze zabránit nejhorší ekonomické nákaze.



I proto v tomto týdnu budou nejvíce sledovaná opatření o šíření epidemie a jakékoliv náznaky eventuální úlevy. I když však procentuálně přírůstky nových případů napříč Evropou lehce zpomalují, konec karanténních opatření je zatím v nedohlednu (jak ukazuje i případ relativně úspěšné Koreje). I proto asi pozornost do značné míry přitáhnou nejčerstvější makroekonomická čísla. K těm v tomto týdnu budou patřit finální výsledky podnikatelských PMI za březen - nová data mohou přinést ještě revizi směrem dolů a největší pozornost přitáhnou čísla z Itálie, která byla epidemií zasažena již na začátku března. Vedle toho bezesporu opět přitáhnou pozornost týdenní statistiky z amerického trhu práce, které budou ukazovat v přímém přenosu, jak na krizi reagují američtí zaměstnavatelé.



Pokud se nálada na globálních trzích opět zhorší, bude zajímavé sledovat reakci na české koruně. ČNB sice v uplynulém týdnu znovu zopakovala odhodlanost bránit kurz proti nadměrným ztrátám. Na druhou stranu nikdo neví na jakých úrovních a guvernér Rusnok v posledních rozhovorech naznačil, že zatím to ještě zapotřebí není. Eventuální horší globální nálada může být pro trhy dobrou záminkou vyzkoušet si, na jakých úrovních bude centrální banka reagovat.

Počet šíření koronaviru v klíčových zemích (data k včerejší půlnoci):





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží lehce pod 27,50 EUR/CZK a vyčkává na to, jakým směrem se bude vyvíjet nálada na globálních trzích. My jsme zatím ohledně “trvalého návratu optimismu” skeptičtí (viz úvodník). I proto se může zatím česká koruna dostávat spíše pod tlak a zkoušet, na jakých úrovních bude reagovat ČNB. Z domácích čísel bezesporu přitáhnou pozornost středeční české PMI, které však nebudou pravděpodobně ještě zasahovat plnou dávku pesimismu spojeného s šířící se epidemií.



Zahraniční forex

Eurodolar se dostal na konci minulého týdne viditelně nad hranici 1,11, což svědčilo o tom, že hlad pod dolarové likviditě se zmírnil s tím, jak se stabilizovaly výprodeje na trzích s rizikovými aktivy.



Pozornost hlavního měnového páru bude i nadále upřena na vývoj pandemie a s tím souvisejícími opatřeními, avšak k tomu přibydou i zajímavá data, která budou již naplno reflektovat dopad karanténních opatření. Na začátku měsíce to budou jistě podnikatelské nálady (PMI v Číně a eurozóně a ISM v USA) a dále pak data z amerického trhu práce. Předstih Evropy před USA v šíření viru spolu s prakticky neexistujícím úrokovým diferenciálem podle nás znamená, že dolar bude výhledově tahat za kratší konec, neboť Fed i Kongres bude muset jednat ještě agresivněji, aby zmírnil ekonomické dopady karanténních opatření, jež budou delší, než se čekalo (prezident Trump již prodloužil doporučení omezených sociálních kontaktů až do 30. dubna).



Ropa

Ropa Brent dnes ráno ztrácí téměř 7 % a její cena se propadá až pod hranici 23 dolarů za barel, nejníže od listopadu 2002. Nevídaný rozsah výpadku globální poptávky po ropě v důsledku striktních karanténních opatření má za následek bezprecedentní přebytek ropy na trzích. Na nabídkové straně situaci navíc nadále znásobuje cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem, která ani navzdory tlaku Spojených států zdá se nebere konce.



V tomto týdnu zůstane globální ropný trh fixován na vývoj na poptávkové straně trhu, který determinuje šíření koronavirové nákazy, respektive opatření jednotlivých vlád k jejímu potlačení. Zcela stranou pozornosti naopak zůstanou tradiční fundamentální statistiky jako například stav zásob ve Spojených státech, jejichž vypovídací schopnost je v těchto bezprecedentní časech omezená.