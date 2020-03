US futures ve volatilním průběhu indikují lehce růstový vstup do obchodování

US akciové futures v úvodu týdne zahajují ve volatilním mód. Futures pro DJIA aktuálně indikují mírný růst o zhruba 0,5%. Původně klesaly o více jak 1,5%.Vývoj futures pro S&P 500 Nasdaq je obdobný. DJIA minulý týden rostl o více jak 12% v nejlepším týdnu od roku 1938. Indexy S&P 500 Nasdaq zaznamenaly nejlepší týden od roku 2009 s růstem o 10,3 a 9,1%. Index S&P 500 ve čtyřech seancích za sebou zaznamenal pohyby větší jak 2,9%.Investoři v novém týdnu budou sledovat další vývoj koronavirové epidemie v zemi. Počet nakažených se již dostal nad 136 000, téměř polovina případů je registrována ve státě New York Prezident Trump o víkendu prodloužil doporučení pro omezování pohybu obyvatel. Trump uvedl, že epidemie by měla vrcholit během následujících 2 týdnů.Podle některých analytiků se množí růstové signály tzv. smart money naznačující, že trhy dosáhly svého dna. Objem insider obchodů z vedení společností dosáhl svého 11letého maxima.