Začala dezinfekce zlínských trolejbusů a autobusů ozonem

Zlín - Další opatření pro zlepšení hygienického stavu ve vozidlech MHD v době koronavirové epidemie zavedla Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. Kromě každodenní dezinfekce dotykových ploch procházejí interiér vozidel MHD opakovanou ozonizací.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice operativně pořídila pro svůj úsek údržby vozidel tři přístroje pro dezinfekci uzavřených prostor plynem ozonem (O 3 ). Během víkendu 21.–22. března pracovníci DSZO dezinfikovali ozonem kompletně celý svůj vozový park MHD. Každý další pracovní den prochází ozonizací opět asi pětina trolejbusů a autobusů, takže během jednoho pracovního týdne absolvuje ozonizaci znovu každé vozidlo.

Generátor ozonu je elektrický přístroj, který vyrábí ze vzdušného kyslíku ozon. Během čtyřiceti minut ozon z generátoru naplní celý vnitřek uzavřeného trolejbusu nebo autobusu. Plyn vniká do všech přístupných, ale i nepřístupných míst, skulin i čalounění sedadel a ničí veškeré viry, bakterie, plísně, roztoče, všenky, blechy i vši. Ozon se nechá ve vozidle působit dalších 40 minut. Potom se na otevřeném prostranství otevřou všechny dveře a vozidlo se důkladně vyvětrá. Po patnácti minutách větrání může vstoupit do vozidla pracovník údržby, aby přenesl ozonový generátor do dalšího vozu. Uvolněný ozon se pomalu rozpadá zpátky na kyslík.

„Jde o další opatření z naší strany, kterým chceme minimalizovat možnosti přenosů koronavirové infekce při cestování vozidly MHD. Uvažujeme však, že bychom mohli tímto procesem v budoucnu – i když jistě s menší četností – ošetřovat vozidla i po odeznění současné epidemie, abychom zvýšili hygienu cestování a nezávadnost prostředí v interiérech trolejbusů a autobusů,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.