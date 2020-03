V Česku je celkem 2829 potvrzených případů nákazy koronavirem, 16 lidí zemřelo

V Česku kvůli koronaviru do nedělního večera zemřelo 16 lidí. Mezi oběťmi je první zdravotník, nemoci podlehla zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice. Z více než 40 tisíc otestovaných se nákaza potvrdila u 2 829 z nich. Celkem je u nás 11 uzdravených po onemocnění Covid-19.

- Koronavirem se v Česku nakazilo 2829 lidí, 16 infikovaných zemřelo. 11 lidí se z nemoci Covid-19 vyléčilo. Testům se podrobilo 40 700 lidí

- První oběť je už i mezi zdravotníky. Kvůli koronaviru zemřela zdravotní sestra z Thomayerovy nemocnice

- Na Olomoucku hygienici ukončili mimořadná opatření. Uzavřené obce či jejich části se tak opět otevřely světu



-Celkem se koronavirem nakazilo více než 677 tisíc lidí, zemřelo už přes 31 tisíc pacientů. Počet vyléčených přesáhl 146 tisíc

V neděli v noci obletěla Českou republiku velmi smutná zpráva. Sestřička z Thomayerovy nemocnice se stala první obětí koronaviru mezi českými zdravotníky. Žena zemřela doma.

V pondělí se sejde vláda, která by měla jednat o dalších opatřeních v souvislosti s koronavirem. Předpokládá se, že se bude projednávat prodloužení nouzového stavu, ten je v České republice vyhlášen do 1. dubna.

V České republice se zatím potvrdilo 2817 případů nákazy koronavirem, zemřelo 16 lidí, 11 lidí se již uzdravilo.

V noci na pondělí skončila na Uničovsku a Litovelsku uzavírka. "Obyvatelé Uničovska a Litovelska, máte náš hluboký respekt a obdiv! Za to, jak jste dokázali přijmout omezení plynoucí z karantény celé oblasti! Až na pár provinilců jste skvěle spolupracovali a my vám za to děkujeme," ocenili policisté na sociálních sítích.