Aktuálně k šíření koronaviru COVID-19 v Indonésii a Singapuru a související situaci

20.03.2020 / 04:00 | Aktualizováno: 29.03.2020 / 05:40

Vzhledem k současné situaci, kdy dochází k rušení řady leteckých spojení z Indonésie s přestupy k cestě dále do ČR či jiných evropských zemí, a vzhledem k nejistému dalšímu vývoji šíření koronaviru COVID-19 v Indonésii, důrazně doporučujeme českým turistům v Indonésii i českým občanům dlouhodobě pobývajícím v zemi, aby se navrátili do ČR nejbližším dostupným leteckým spojem. V případě konzulární potřeby se čeští turisté mohou obrátit na konzulární pohotovostní linku +62 8111 941 251.

AKTUÁL NÍ NOUZOVÉ LETY Z INDONÉSIE DO EVROPY

pondělí 30. března - francouzský let Qatar Airways Denpasar (Bali) - Doha - Paříž, odlet z Denpasaru 19:55

návazné spojení z Paříže do ČR

úterý 31. března - německý let DE8723 Denpasar (Bali) - Frankfurt, odlet z Denpasaru 18:05, přílet do Frankfurtu 06:35 (1. dubna)

návazné spojení z Frankfurtu do ČR

V případě zájmu o některý z těchto nouzových letů zašlete níže vyplněnou tabulku se svými údaji na e-mailovou adresu jakarta@embassy.mzv.cz, případně pokud jste se již registrovali pro nouzovou přepravu na Velvyslanectví ČR v Jakartě, zašlete e-mail na e-mailovou adresu jakarta@embassy.mzv.cz, potvrzující Váš zájem o konkrétní nouzový let.

Údaje pro nouzovou leteckou přepravu

Aktuální informace od manažéra společnosti Qatar Airways Praha, p. Martina Žďárka: Qatar Airways stále provozuje lety jednou denně z Doha do Prahy, a to do konce března, od začátku dubna pak třikrát týdně (úterý,čtvrtek,sobota). Společnost stále létá z Indonésie (Jakarta, Denpasar - Bali) do Doha, s následnými přípoji do Prahy.

Dopis velvyslance ČR v Jakartě p. Ivana Hoťka adresovaný občanům ČR v Indonésii

dopis velvyslance

Stav v Indonésii k 28. 03. (9:00) - počet nakažených: 1046, počet případů úmrtí: 87

STÁLE DŮRAZNĚJI APELUJEME NA ČESKÉ OBČANY, KTEŘÍ SE NACHÁZEJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ V INDONÉSII, ABY SE NAVRÁTILI ZPĚT DO ČR NEJBLIŽŠÍM DOSTUPNÝM LETECKÝM SPOJEM. EXISTUJÍCÍCH LETECKÝCH SPOJŮ DO EVROPY JE STÁLE MÉNĚ. DOPURUČUJEME VYUŽÍT STÁLE FUNGUJÍCÍ LETY Z JAKARTY S QATAR AIRWAYS (PŘES DOHA) NEBO GARUDA AIRLINES Z JAKARTY DO AMSTERODAMU.

AKTUÁLNĚ: Dne 23. 03. vydalo Ředitelství imigrační služby Ministerstva pro právní záležitosti Indonésie rozhodnutí, dle kterého zahraniční občané, kteří přicestovali do Indonésie po 05. 02. v rámci 30-denního bezvízového režimu nebo "visa on arrival", nebudou postihování za překročení pobytového oprávnění a nemusí žádat o žádný jiný pobytový titul, aby mohli setrvat na území Indonésie po dobu trvání současné situace kolem šíření COVID-19. Text rozhodnutí indonéské imigrační služby přikládáme:

Rozhodnutí imigrační služby Indonésie o pobytu cizinců (anglický překlad)

Rozhodnutí imigrační služby Indonésie o pobytu cizinců (původní znění)

Od půlnoci ze čtvrtka 19. 03. na pátek 20. 03. vstupují v platnost nová omezení, která zavádí Indonésie pro vstup do země. Mezi tato omezení patří především:

zrušení bezvízového styku (pro občany ČR dosud platil 30-denní bezvízový pobyt) a visa on arrival, přičemž toto opatření bude v platnosti 30 dnů

všichni cestovatelé, kteří budou chtít navštívit Indonésii, musí požádat o vízum na indonéské ambasádě a k vízové žádosti doložit zdravotní potvrzení o neinfekčnosti vydané relevantním zdravotnickým zařízením v zemi svého původu/pobytu

nadále platí omezení pro vstup občanů z oblastí Číny, Jižní Koreje a Itálie, jak byla oznámena ze strany MZV Indonésie dne 02. 02., resp. 05. 03. (viz níže)

zákaz vstupu a tranzitu pro osoby, které v posledních 14 dnech cestovaly do Íránu, Itálie, Vatikánu, Španělska, Francie, Německa, Švýcarska a Spojeného království Velké Británie.

Celé znění nového nařízení vlády Indonésie v anglickém jazyce:

omezení vstupu do Indonésie

Dne 17. 03. uspořádalo MZV Indonésie briefing pro velvyslanectví zemí akreditovaných v Jakartě. Dle sdělení MZV nehodlá Indonésie v nejbližší době uzavírat hranice nebo izolovat některé regiony země (pozn. v posledních dnech se objevily informace o možném uzavření Bali, to indonéská strana dementovala). V boji proti šíření nákazy COVID-19 chce země jít cestou důkladného prosazování již přijatých opatření a zejména omezování veřejné kumulace větších skupin osob.

Ministerstvo zdravotnictví Indonésie zveřejnilo přehled nemocnic, kde lze vyhledat pomoc při podezření z nákazy koronavirem COVID-19. Všechny nemocnice v uvedeném přehledu jsou státní zařízení, s odpovídající péčí dle místních standardů. Ministerstvo zřídilo horkou linku pro informování veřejnosti na číslech 021 5210411 (pevná linka) a 0821 1212 3119 (mobil).

Přehled nemocnic v Indonésii dle Ministerstva zdravotnictví Indonésie:

seznam nemocnic COVID19

Dle sdělení MZV Indonésie má země k dispozici 360 nemocničních zařízení s 2000 lůžek pro léčbu pacientů nakažených koronavirem. Aktuálně jsou kapacity těchto nemocnic vytíženy na cca 40%. Dle sdělení MZV Indonésie lze využít i soukromé nemocnice v zemi k odebrání vzorků pro testy, tyto vzorky jsou pak následně předány k testování uvedeným státním nemocnicím a jejich spádovým laboratořím.

V návaznosti na oznámení WHO, že šíření COVID-19 ve světě doznalo rozsahu pandemie, a následný dopis gen. ředitele organizace Ghebreyesuse adresovaný prezidentovi Jokowimu sáhlo vedení země i guvernéři některých oblastí země k zásadnějším opatřením. V sobotu (14. 03.) vedení země prohlásilo šíření COVID-19 v Indonésii za národní pohromu. Následně guvernér Jakarty A. Baswedam rozhodl o uzavření všech škol v hlavním městě a některých veřejných míst (muzea, památník Monas, zrušení nedělního dne „bez aut“ v centru města). Jakartský guvernér dále vyzval občany, aby pokud možno nevycházeli z domovů a pracovali na dálku (home office), aby necestovali, modlili se doma a odložili všechny aktivity se zapojením většího počtu osob. K podobným opatřením přistoupily i další místní administrativy v jiných částech Západní Jávy, Bantenu a Acehu. Školy byly uzavřeny rovněž na Bali.

Indonéská ministryně zahraniční Retno LP Marsudi dne 05. 03. oznámila nové vládní rozhodnutí omezit vstup do země osobám s nedávnou historií pobytu v rizikových oblastech výskytu COVID-19 v Jižní Koreji, Itálii a Íránu. Doposud Indonésie zakazovala vstup a tranzit pouze osobám, které v nedávné době déle než 14 dnů pobývaly na území pevninské Číny. Podle nového omezení, které vstoupí v platnost od půlnoci v neděli 8. března, je vstup a tranzit zapovězen všem cizím státním příslušníkům, kteří v posledních dvou týdnech navštívili íránský Qom a Gilan, italské regiony Lombardie, Benátsko, Emilia-Romagna, Marche a Piedmont a jihokorejské Daegu a Gyeongsangbuk-do. Cestovatelé z ostatních oblastí Íránu, Itálie a Jižní Koreje budou muset při příletu na mezinárodní letiště v Indonésii prokázat svůj zdravotní stav platným certifikátem potvrzujícím, že nejsou nakaženi COVID-19, vydaným tamní zdravotnickou autoritou. Všichni cestující z Číny, Jižní Koreje, Itálie a Íránu budou dále muset při příletu do Indonésie a před imigračním odbavením vyplnit registrační formulář s uvedením své nedávné pobytové historie.

Otázky a odpovědi

Zrušili mi let z Indonésie (např. z Bali) s přestupem dále do ČR nebo některé z evropských zemí (Vídeň, Amsterodam apod.). Co mám dělat?

Mám v nejbližších dnech letenku z Indonésie a nevím, jestli můj let bude či nebude zrušený. Chtěl bych Indonésii opustit co nejdříve. Co mám dělat?

V takových případech kontaktujte leteckou společnost, u které máte zakoupenou letenku. Letecká společnost by Vám měla zajistit alternativní let, příp. nabídnout předsunutí data Vašeho odletu na dřívější termín odletu, k jehož zrušení dle předpokladu nedojde.

Pobývám v Indonésii v rámci 30-denního bezvízového styku, „visa on arrival“ příp. social visa a vypšela mi platnost pobytu, evt. mi platnost pobytu v nejbližších dnech vyprší. Nemohu se za současné situace rušení letů dostat z Indonésie. Budu mít problém s indonéskými imigračními úřady (pokuta 1 tis. IDR za jeden den nad rámec pobytového povolení)?

Dne 23. 03. vydalo Ředitelství imigrační služby Ministerstva pro právní záležitosti Indonésie rozhodnutí, dle kterého zahraniční občané, kteří přicestovali do Indonésie po 05. 02. v rámci 30-denního bezvízového režimu nebo "visa on arrival", nebudou postihování za překročení pobytového oprávnění a nemusí žádat o žádný jiný pobytový titul, aby mohli setrvat na území Indonésie po dobu trvání současné situace kolem šíření COVID-19. Vzhledem k nepředvídatelnému dalšímu vývoj v Indonésii a možným problémům se zásobováním doporučujeme českým občanům, kteří zůstávají v zemi, aby udržovali zásoby pitné vody a základních potravin vždy alespoň na několik dnů dopředu.

Zamýšlím prodloužit si pobyt v Indonésii vycestováním na několik dnů mimo zemi a poté se vrátit zpět. Přichází taková možnost v úvahu, evt. do které země v regionu takto vycestovat?

Pokud vycestujete z Indonésie, nebudete vpuštění zpět bez platného víza. Od půlnoci ze čtvrtka 19. 03. na pátek 20. 03. vstoupila v platnost nová omezení pro vstup do Indonésie. Mezi tato omezení patří i zrušení bezvízového styku (pro občany ČR dosud platil 30-denní bezvízový pobyt) a visa on arrival, přičemž toto opatření bude v platnosti 30 dnů. Všichni cestovatelé, kteří budou chtít navštívit Indonésii, musí požádat o vízum na indonéské ambasádě a k vízové žádosti doložit zdravotní potvrzení o neinfekčnosti vydané relevantním zdravotnickým zařízením v zemi svého původu/pobytu.

Je lepší v současné situaci zůstat v Indonésii, nebo se vrátit zpět do ČR?

Dochází k rušení řady leteckých spojení z Indonésie s přestupy k cestě dále do ČR či jiných evropských zemí. Vzhledem k nejistému dalšímu vývoji šíření koronaviru COVID-19 v Indonésii, důrazně doporučujeme českým turistům, aby se navrátili do ČR nejbližším dostupným leteckým spojem.

Letecká společnost mně zrušila letenku bez náhradního spoje a nepodařilo se mi zajistit si letenku na cestu zpět do ČR u jiného přepravce. Bude ČR zajišťovat nouzovou přepravu zpět do vlasti pro české turisty, kteří takto uvízli v Indonésii?

Ministerstvo zahraničích věcí ČR intenzivně jedná s dalšími členskými státy EU o možnostech vypravení a sdílení charterových letů pro nouzovou přepravu českých občanů zpět do ČR. Jakmile (a pokud) dojde ke konkrétní dohodě a náš zastupitelský úřad bude vyrozuměn o detailech takového nouzového scénáře přepravy zpět do ČR, budeme o něm informovat občany, kteří se registrují za účelem nouzové přepravy. Čeští občané, kteří uvízli v Indonésii a měli by zájem o nouzovou přepravu zpět do ČR, pokud taková bude zorganizována, nechť vyplní níže přiloženou tabulku a zašlou na e-mailovou adresu jakarta@embassy.mzv.cz. I nadále však důrazně apelujeme na české občany pobývající v Indonésii, aby výlučně nespoléhali na tento nouzový scénář, jehož naplnění není jisté, a snažili se zajistit si přepravu zpět do ČR ještě dostupnými leteckými spoji (např. Qatar Airways apod.). VYPRAVENÍ NOUZOVÉHO LETU NENÍ REÁLNÉ, POKUD BUDOU LÉTAT KOMERČNÍ LETECKÉ SPOJE.

Údaje pro nouzovou leteckou přepravu - v zájmu urychlení zpracování nekonvertujte tabulku po vyplnění do pdf formátu!

Českým občanům pobývajícím v Indonésii doporučujeme seznámit se s informacemi českého Ministerstva zdravotnictví o nákaze novým koronavirem COVID-19. Relevantní informace lze nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Další informace k aktuální situaci naleznete v článku "Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě" na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Užitečné rady a doporučení naleznete dále na tomto odkazu.

Singapur ke dni 23. 03. evidoval 455 případů onemocnění COVID-19, přičemž většina nových případů nakažených si koronavirus přivezla ze zahraniční. Z uvedeného počtu se 142 pacientů již uzdravilo, 14 zůstává ve vážném stavu v nemocnici a dva zemřeli.

!!! Počínaje půlnocí z pondělí 23.03 na úterý 24.03 zavádí Singapur další restriktivní opatření pro vstup do země - zákaz vstupu i letištního tranzitu pro všechny zahraniční turisty.

Vzhledem k tomu, že nárůst počtu nakažených osob v Singapuru během posledních dnů tvoří z velké části dovezené případy, sáhl Singapur k dalším omezením vstupu do země. Od půlnoci z dnešního dne (16.03.) na zítřek je občanům Singapuru doporučeno odložit veškeré cesty do zahraničí, pokud nejsou nezbytné. Občané Singapuru a osoby s dlouhodobým pobytem v zemi podléhají 14-denní karanténě po návratu z pevninské Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Francie, Německa, Španělska, zemí ASEAN, Japonska, Švýcarska a Velké Británie, pokud v těchto oblastech pobývali během předchozích 14 dnů. V případě turistů platí zákaz vstupu do země i tranzitu pro osoby z pevninské Číny, Francie, Německa, Itálie, Íránu, Jižní Koreje a Španělska, 14-denní karanténa pak pro cestující ze zemí ASEAN, Japonska, Švýcarska a Velké Británie.

Přehled aktuálních omezení pro vstup do Singapuru: