Možnost repatriace českých občanů z Japonska: let společnosti Iberia v 18:40 dne 1. 4. 2020 z Tokio – Narita do Madridu (na komerční bázi) - koronavirus

Zastupitelský úřad ČR v Japonsku informuje, že tento let je určen primárně pro občany Španělska, nicméně v případě volné kapacity ho bude možno využít i občany EU. Tito občané však musí mít zajištěn navazující let do svých domovských destinací.



V tuto chvíli je potvrzeno, že charterový let se dne 1. 4. 2020 uskuteční (přílet do Madridu v 01:50 dne 2. 4. 2020). Je zde stále i volná kapacita pro občany EU k návratu do Evropy. Cena letenka by měla být cca 350 EUR.

Pro občany ČR je však nutno zvážit i otázku návazné dopravy do ČR, kterou musí mít zajištěnu před nástupem na tento let.

V tomto směru odkazujeme na informace Zastupitelského úřadu ČR v Madridu.

Na základě aktuálních informací tohoto úřadu letecká spojení do Německa a Francie stále ještě fungují, nedoporučuje se však opouštět tranzitní prostor. Vzhledem k nepravidelnosti spojů však nelze zcela vyloučit uvíznutí v tranzitním prostoru i v řádu několika dní. Informace ke komerční autobusové přepravě z letišť v Německu a ve Francii lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Pro potvrzení Vašeho zájmu o tento let, kontaktujte msaa@iberia.es, co nejdříve (kapacita se rychle obsazuje). V kopii, prosíme, zasílejte i na náš zastupitelský úřad - consular_tokyo@embassy.mzv.cz.

Pro informaci zastupitelský úřad ČR v Tokiu dále sděluje, že v tuto chvíli lze využít k cestě do Evropy stále ještě i komerčních letů leteckých společností např. Qatar Airways (via Dauhá do Prahy), British Airways / JAL a Air France s kombinací komerční autobusové dopravy z těchto letišť do Prahy (nutno ověřit na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR).