Aktuální informace a opatření v Austrálii a na Novém Zélandu (aktualizace 29.3.2020) - koronavirus

Aktuální informace a opatření v Austrálii a na Novém Zélandu (aktualizace 29.3.2020)

27.03.2020 / 06:31 | Aktualizováno: 30.03.2020 / 00:45

Opatření spojené s šířením viru COVID-19

Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu leteckých spojení NALÉHAVĚ ŽÁDÁME všechny občany ČR, kteří v současnosti v Austrálii a na Novém Zélandu pobývají a plánují návrat do ČR v příštích dnech/týdnech, aby využili všech dostupných možností pro co nejdřívější návrat do ČR.