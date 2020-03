Doporučení pro české občany momentálně pobývající v Brazílii k NÁVRATU DO ČR

27.03.2020 / 17:00 | Aktualizováno: 28.03.2020 / 22:12

Důležité informace pro české občany pobývající přechodně v Brazílii.

ŽÁDÁME VŠECHNY ČESKÉ TURISTY DOSUD POBÝVAJÍCÍ V BRAZÍLII O REGISTRACI V SYSTÉMU DROZD!

S ohledem na aktuální přibývající omezení letecké dopravy doporučujeme občanům ČR pobývajícím přechodně v Brazílii VYUŽÍT VŠECH DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ K NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY!

Řada letů z Brazílie do Evropy byla již uplynulých dnech zrušena a lze předpokládat, že v poměrně krátkém čase může dojít i ke zrušení zbývajících letů. Situace se rychle mění a je zcela nepředvídatelná. Posledním mezinárodním letištěm odbavujícím lety do Evropy bude s největší pravděpodobností SAO PAULO.

Doporučujeme nákup letenek či změnu rezervací řešit přes web letecké společnosti anebo se OSOBNĚ dostavit na nejbližší mezinárodní letiště a pokusit se zajistit si místo v nejbližším dostupném letu přímo s personálem na přepážce. Spoléhat se na emailovou či telefonickou komunikaci s leteckými společnostmi nedoporučujeme.

Řada letů navíc sice může být online vyprodána, avšak s ohledem na velké procento cestujících, kteří se na let i přes zakoupenou letenku nedostaví, jsou letecké společnosti schopny přímo na letišti operativně volná místa poskytnout dalším zájemcům! Zároveň jsme zaznamenali i případy, kdy letecká společnost let údajně zrušila, ale ten nakonec letěl. Doporučujeme proto se dostavit na letiště s předstihem alespoň 5-6 hodin před plánovaným odletem!

Z destinací doporučujeme (pokud to bude možné): FRANKFURT, AMSTERDAM, PAŘÍŽ, LONDÝN, odkud jsou stále ještě možnosti se dostat do Prahy buď letecky anebo busem (fungují komerční linky).

Upozornění pro cestující do LISABONU: Cestující v tranzitu mohou pokračovat bezprostředně po příletu dále. Kdo však vstoupí na portugalské území, je mu od 23/3 nařízena povinná 14ti denní karanténa! Podobná opatření lze předpokládat i v dalších evropských zemích.



Aktuální seznam nám známých stále ještě fungujících letů:

Lufthansa



Sao Paulo - Frankfurt

28/3 18:45 - let LH507

29/3 18:45 - let LH507

30/3 18:45 - let LH507

2/4 18:45 - let LH507

4/4 18:45 - let LH507

(měl by létat 3x týdně, vždy PO, ČT a SO)

LATAM



Sao Paulo - Lisabon

28/3 18:20 LA8146



Sao Paulo - Londýn

29/3 22:50 LA8084

31/3 22:50 LA8084

1/4 22:50 LA8084

2/4 22:50 LA8084

3/4 22:50 LA8084

4/4 22:50 LA8084



Sao Paulo - Madrid

29/3 23:15 - let LA8064

30/3 23:15 - let LA8064



Sao Paulo - Barcelona

29/3 17:50 - let LA8114

31/3 17:50 - let LA8114

1/4 17:50 - let LA8114

2/4 17:50 - let LA8114

3/4 17:50 - let LA8114

4/4 17:50 - let LA8114



TAP



Sao Paulo - Lisabon

28/3 16:45 - let TP082

29/3 16:45 - let TP082

31/3 16:45 - let TP082

(měl by létat 2x týdně)

Rio de Janeiro - Lisabon

28/3 17:10 - let TP074

(měl by létat 1x týdně)



Air France



Sao Paulo - Paříž

29/3 20:40 - let AF459

31/3 20:40 - let AF459

3/4 20:40 - let AF459

(měl by létat 3x týdně)



Rio de Janeiro - Paříž

28/3 20:40 - let AF467

30/3 22:00 - let AF407

(měl by létat 1x týdně)



KLM



Sao Paulo - Amsterdam

30/3 20:00 - let KL792

1/4 14:55 - let KL792

(měl by létat 2x týdně)



Rio de Janeiro - Amsterdam

28/3 20:50 - let KL706

30/3 20:50 - let KL706

(bude létat pouze do 30/3)



Alitalia



Sao Paulo - Řím

28/3 15:05 - let AZ675

30/3 16:05 - let AZ675

31/3 16:05 - let AZ675

2/4 16:05 - let AZ675

4/4 16:05 - let AZ675

(měl by létat 3x týdně)



Iberia



Sao Paulo - Madrid

28/3 16:05 - let IB6824

30/3 16:05 - let IB6824

(po 30/3 bude zrušen)



Air Europa



Sao Paulo - Madrid

28/3 15:00 - let UX058

(pravděpodobně již poslední let z důvodu nízkého zájmu ze strany cestujících)



British Airways

Sao Paulo - Londýn

29/3

31/3

(měl by létat do 3/4)



Rio de Janeiro - Londýn

28/3 16:05 - let BA248

29/3 16:05 - let BA248

30/3 16:05 - let BA248

Doporučujeme sledovat aktualizované informace v místním tisku a na webu MZV ČR a MZ ČR:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html

https://koronavirus.mzcr.cz/

Kontaktní informace pro české občany:

Pohotovostní linka Generálního konzulátu ČR v Sao Paulu (s působností pro státy Sao Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul a Espírito Santo):

+55 11 98473 2905

+55 11 99265 2897 (+whatsapp)

emailový kontakt: Consulate_SaoPaulo@mzv.cz

ZÚ Brasília

nouzová linka ZÚ Brasília: +55 61 99162 6560

hlavní emailový kontakt: Consulate_Brasilia@mzv.cz

další kontaktní telefonní čísla na pracovníky konzulárního úseku ZÚ Brasília:

Tomáš Loníček: +55 61 98173 6466 (+whatsapp pouze zprávy)

Ivana Hrudková: +55 61 99141 5289 (+whatsapp)

Při kontaktu se zastupitelským úřadem prosíme o poskytnutí celého Vašeho jména a jmen všech spolucestujících osob, telefonní spojení na Vás (nejlépe i Váš kontakt v aplikaci whatsapp) a místo Vašeho pobytu v Brazílii.