KAPACITA NAPLNĚNA - ČR vypravuje speciální let z Montrealu do ČR

25.03.2020 / 19:18 | Aktualizováno: 28.03.2020 / 22:33

KAPACITA LETU JE BOHUŽEL JIŽ NAPLNĚNA, nové rezervace nepřijímáme, děkujeme za pochopení. Ujistěte se, že máte od nás potvrzenou registraci, než si zakoupíte let do Montrealu, či si začnete jinak organizovat cestu.

Vážení spoluobčané,

Česká republika vypravuje speciální let pro české občany, kteří se aktuálně nacházejí v Kanadě.

Letadlo bude odlétat z Montrealu, letiště Pierre Elliot Trudeau International Airport, v neděli dne 29. 3. 2020 v 19:20 hod (ZMĚNA z původního času 14:00). Na letišti bude třeba být minimálně tři hodiny předem, tj. v 16:20 hod.

Pro závazné potvrzení Vaší účasti na letu, prosím, zašlete vyplněný přiložený formulář „Registrace cestujících“ na adresu czechrepublicembassyottawa@gmail.com .

AKTUALIZOVANÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY: Přepravovat je možné jedno zavazadlo 23 kg/osoba (standardní rozměr - součet tří stran menší než 250 cm) + 8 kg kabinové zavazadlo 55x45x25 cm. Cestující budou na palubě povinni mít roušku nebo zakrytá ústa šátkem, šálou, či kapesníkem. Přeprava nebude umožněna osobám se symptomy onemocnění. Cestující budou povinni učinit prohlášení, zda byli případně v karanténě. Těmto osobám doprava umožněna bude.

Kontaktovat nás můžete na výše uvedené e-mailové adrese a také speciálních linkách našeho Velvyslanectví v Ottawě +1 613 794 2277 a +1 343 262 2926, nebo Generálního konzulátu v Torontu: +1 647 282 8119, +1 416 473 8674.

Další speciální lety pro české občany do Kanady již realizovány nebudou! Důkladně proto, prosím, tuto výjimečnou možnost zvažte, a to i v případě, že se nacházíte ve vzdálených částech Kanady. Komerční spojení budou dále výrazně omezována. Výhodou nabízeného speciálního letu je, že se jedná o přímé spojení do Prahy. Vyhnete se tak komplikacím s dopravou do České republiky z evropských letišť.

Míst v letadle je omezený počet. Kontaktujte nás, prosím, CO NEJDŘÍVE.

Velice děkuji za Vaši rychlou zprávu.

Bořek Lizec

velvyslanec ČR v Kanadě