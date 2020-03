LETECKÉ SPOJENÍ MEZI USA A EVROPOU - koronavirus

18.03.2020 / 03:01 | Aktualizováno: 29.03.2020 / 17:35



V návaznosti na rozhodnutí USA a dalších zemí o omezení pohybu osob, které byly přijaty s cílem zamezit šíření koronaviru, mění letecké společnosti v těchto dnech zásadním způsobem své letové řády a mnoho letů bylo zrušeno.

Aktuální informace o omezeních jednotlivých leteckých společností najdete níže. Lze očekávat, že omezení leteckého spojení bude v následujících dnech a týdnech pokračovat, což může vést i k razantnímu nárůstu cen dopravy. Aktuálně jsou stále dostupné letenky na lety z New Yorku nebo Chicaga do Prahy s přestupem v Dublinu tento týden. Vzhledem k vývoji situace doporučujeme zvažovaný nákup letenky do ČR neodkládat.



Všem cestovatelům důrazně doporučujeme registraci v aplikaci DROZD. Pokud se Vám podaří odcestovat z USA předčasně, nezapomeňte svoji registraci zrušit. Pokud naopak zůstanete déle, údaje v DROZDu aktualizujte!



Snažíme se informace průběžně aktualizovat. Vzhledem k dynamickému vývoji však následující informace berte zejména jako orientační.



Do USA nemohou momentálně cestovat osoby, které v posledních 14 dnech pobývaly na území států schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, Čínské lidové republiky a Íránu. Bližší podrobnosti o opatření amerických orgánů naleznete na naší webové stránce v článku COVID-19: Cestování do USA je omezeno.

Občané ČR mohou z území USA letecky i nadále odcestovat.

Řada letů byla zrušena proto, že mnoho cestujících, kteří si řádně zakoupili letenky, přestalo splňovat podmínky pro vstup na území USA. Opatření omezující pohyb osob začaly v posledních dnech přijímat i další státy, což vede k tomu, že se počet leteckých spojení i nadále snižuje.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že lety mezi USA a Evropou zakázány nebyly a nejsou. Lety ze států schengenského prostoru mohou být v USA i nadále odbavovány na následujících mezinárodních letištích (pro vstup do USA je ale třeba splňovat podmínky viz výše):

• Boston-Logan International Airport (BOS), Massachusetts

• Chicago O’Hare International Airport (ORD), Illinois

• Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), Texas

• Detroit Metropolitan Airport (DTW), Michigan

• Daniel K. Inouye International Airport (HNL), Hawaii

• Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), Georgia

• John F. Kennedy International Airport (JFK), New York

• Los Angeles International Airport, (LAX), California

• Miami International Airport (MIA), Florida

• Newark Liberty International Airport (EWR), New Jersey

• San Francisco International Airport (SFO), California

• Seattle-Tacoma International Airport (SEA), Washington

• Washington-Dulles International Airport (IAD), Virginia

CESTY Z USA



Mezinárodní lety v České republice odbavuje pouze letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni. Na letence tedy může být jako destinace v ČR uvedeno jen toto letiště.

V samostatné kapitole Aktuální informace na portálu Letiště Václava Havla lze zjistit, která letecká spojení zůstávají v provozu.

V kapitole Přílety zjistíte, která společnost v nejbližší době letadla do Prahy vypraví a ze kterých destinací.



Vstup turistům na území Kanady je v tuto chvíli zakázán. Letecký transit přes Kanadu je stále možný, avšak je třeba zajistit si předem elektronický souhlas k cestě: Electronic Travel Authorization (eTA).



Pokud již máte zakoupenu letenku k návratu do ČR, nebo si tuto letenku teprve zakoupíte, považujeme za nezbytné průběžně sledovat webové stránky všech leteckých společnosti, se kterými budete cestovat.

I těsně před odletem je třeba se ujistit, že máte potvrzené všechny lety až do cílové destinace nebo alespoň do místa, odkud se lépe dostanete do České republiky. Informace je třeba průběžně sledovat a ověřovat až do odbavení u posledního leteckého spoje na trase.

Též doporučujeme stáhnout si mobilní aplikace leteckých společností a přihlásit se k odběru aktualizovaných informací.

Pokud potřebujete let změnit a daná letecká společnost nereaguje na standardní způsoby komunikace, je nezbytné ji kontaktovat všemi možnými dostupnými prostředky, včetně sociálních médií.

Pokud ani to nevede k úspěchu, doporučujeme osobně navštívit přímo přepážku dané společnosti, a to pokud možno na některém ze shora uvedených mezinárodních letišť.

Většina dopravců upozorňuje, že jsou schopni se aktuálně zabývat rezervacemi ne dříve než 3 dny předem.

Proto doporučujeme při objednávání letenek on-line dávat přednost spíše portálům leteckých společností a nikoliv zprostředkovatelských agentur.

Cizinci nemohou do ČR od 16. března 2020 vůbec cestovat a naopak občané ČR nemohou z ČR vycestovat. Provoz na letišti Václava Havla v Praze byl tím pádem výrazně omezen. Více informací k vyhlášení nouzového stavu v ČR najdete zde.

Aktuální časy letů lze ověřovat na webových stránkách Flight Status nebo Flightradar24.

Vzhledem k rušení návazných letů v Evropě, může vznikat problém s návaznou dopravou do ČR. Sledujte proto informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ohledně mimořádné autobusové přepravy v Evropě a udělování výjimek k vycestování Vašich příbuzných do sousedních zemí, kteří pro Vás přijedou.

Od 24.3. je možné využít k dopravě do ČR nouzových zpoplatněných autobusových linek z Amsterdamu, Bruselu, Londýna, Paříže, Vídně, Bernu, Curychu ,St. Galenu, Ženevy, Laussane, Basileje, Frankfurtu, Mnichova, Berlína, Drážďan, Haagu, Rotterdamu, Eidhovenu, Duseldorfu, Kolína nad Rýnem a Norimberku. Upozorňujeme, že tuto dopravu mohou využít pouze občané ČR, příp. cizinci s prokazatelným pobytem v ČR. Nejedná se o zavedení pravidelných linek, ale o příležitostnou repatriační dopravu. Nouzovou zpoplatněnou přepravu je možné rezervovat např. na webových stránkách společností RegioJet, Umbrella Holiday, Noblessline a Uchytil, které MZV informovaly o mimořádných spojích.

Nadále platí, že v případě přiletu na letiště do Německa nebo Rakouska, lze také využít vnitrostátní komerční přepravu na hranici s ČR (např. železniční spojení Vídeň - Gmünd), odkud Vám mohou se zajištěním přepravy pomoci Vaši rodinní příslušníci. Vaši příbuzní Vás také mohou vyzvednout na letišti v zahraničí, vztahuje se na ně výjimka pro vycestování z ČR, pokud doloží letenku nebo palubní vstupenku.

BRITISH AIRWAYS

British Airways nadále denně provozuje následující transatlantické linky: New York (JFK) – Londýn (Heathrow), Miami – Londýn (Heathrow), San Francisco – Londýn (Heathrow).

Kromě výše uvedených letů uskuteční BA také let z Washingtonu (IAD) do Londýna (Heathrow) 28.3.

V dubnu bude British Airways operovat přímé lety lety z New Yorku (JFK), Bostonu, Los Angeles, San Franciska, Seattlu, Chicaga a Washingtonu (IAD) do Londýna.

AIR FRANCE

Aktuální informace

Air France dále významně omezily své lety. Aktuálně jsou plánované odlety na dvou linkách.

New York (JFK) – Paříž (CDG) - 27. března, 29. března

Los Angeles – Paříž (CDG) - 27. března, 28. března

Následně budou uvedené linky do ohlášení dalších změn provozovány třikrát týdně, a to New York - Paříž (středa, pátek, neděle) a Los Angeles - Paříž (pondělí, čtvrtek, sobota)

Air France aktuálně neprovozuje přímé lety z Paříže do Prahy. Lety z USA do Prahy jsou směřovány přes sesterskou společnost KLM nebo společnost Delta s přestupem v Amsterdamu.

AMERICAN AIRLINES

Aktuální informace

American Airlines oznámily, že budou v souvislosti s poklesem poptávky postupně utlumovat veškeré lety do Evropy s výjimkou denního spojení z Dallasu a Miami do Londýna.

DELTA AIRLINES

Aktuální informace

Delta dočasně pozastavila většinu spojení s Evropou. Aktuálně provozuje jednou denně následující spoje:

Atlanta-Amsterdam,

Atlanta-Londýn (Heathrow),

Detroit-Amsterdam,

New York (JFK)-Londýn (Heathrow)

Od dubna bude Delta Airlines provozovat přímé lety z Atlanty do Amsterdamu, Paříže a Londýna, z New Yorku (JFK) do Amsterdamu a do Londýna (společně s Virgin Atlantic).

KLM

Aktuální informace

KLM nechává v provozu linky do Amsterdamu z těchto míst: New York JFK (denně), Atlanta, Los Angeles a Chicago (omezený provoz).

Od dubna bude KLM provozovat přímé lety z New Yorku do Amsterdamu, z Atlanty do Amsterdamu (3 x týdně), Los Angeles (3 x týdně) a Chicaga (2 x týdně). Ostatní lety z USA provozuje ve spolupráci se společností Delta Airlines. KLM nadále provozuje přímé lety z Amsterdamu do Prahy.

Letenky lze měnit online na:

https://www.klm.cz/trip

LUFTHANSA GROUP (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines)

Lufthansa Group postupně omezuje transatlantická spojení, nicméně deklarovala, že i nadále ponechá v provozu následující linky:

New Yorku (Newark) – Frankfurt (3 x týdně, společně s United Airlines)

Chicago – Frankfurt – 3x týdně

New Yorku (Newark) - Curych – 3x týdně (Swiss)

Austrian Airlines a Brussels Airlines zastavily veškeré lety.

Odkazy na jednotlivé dopravce:

Lufthansa

Swiss

Austrian Airlines

Brussel Airlines

SAS

Aktuální informace

SAS provozují již pouze pravidelný let z New Yorku (Newark) do Stockholmu. V dubnu bude SAS provozovat 3 lety mezi New Yorkem a Stockholmem týdně.

Cestující s lety v příštích třech dnech by se měli obrátit na prioritní infolinku 00 46 8 797 4100.

UNITED AIRLINES

Aktuální informace

Do 27.3. pokračují také lety United z Newarku do Amsterdamu, Bruselu, Mnichova. Z Washingtonu do Londýna. Ze San Francisca do Frankfurtu. Po tomto termínu bude United provozovat lety z New Yorku (Newark) do Frankfurtu a Londýna. I po 27. 3. budou dočasně provozovány lety z New Yorku do Amsterdamu, Mnichova, Bruselu, Londýna a Frankfurtu.

VIRGIN ATLANTIC

Aktuální informace

Virgin Atlantic provozují denně spoje do Londýna (Heathrow) z New Yorku (JFK) a Los Angeles.

Nad rámec výše uvedených leteckých společností provozují v omezené míře transatlantické linky dublinský Aer Lingus (Boston, Chicago, New York, San Francisco), Alitalia (denně New York, JFK) a do konce března také TAP Portugal (Newark, Boston a Miami).

Letečtí dopravci průběžně aktualizují informace o provozovaných letech. Výše uvedený přehled obsahuje informace z veřejně dostupných zdrojů a nelze je považovat za závazné.

Evropská komise vydala dne 18. 3. 2020 návod směřující k zajištění práv cestujících s ohledem na současnou situaci

Interpretative Guidelines on EU passenger rights regulations in the context of the developing situation with Covid-19