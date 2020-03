ČR vypravuje speciální let z Chicaga do ČR - koronavirus

27.03.2020 / 17:25 | Aktualizováno: 29.03.2020 / 22:33



Česká republika vypravuje speciální let pro české občany, kteří se aktuálně nacházejí v USA. Uzávěrka přihlášek skončila v sobotu 28. 3. ve 12:00 hodin washingtonského času (EDT).





Letadlo bude odlétat z Chicaga, letiště O’Hare International Airport (ORD), v úterý dne 31. 3. 2020 v 18.55 hod. Na letišti bude třeba být minimálně tři hodiny předem, tj. v 16 hod.

Termín pro zasílání žádostí občanů ČR o návrat tímto speciálním letem skončil v sobotu 28. 3. v poledne ve 12:00 hodin EDT.

Všichni, kteří se na naše velvyslanectví do uvedeného termínu obrátili, obdrží v nejbližší době e-mailem odpověď o stavu svého požadavku. Vnitrostátní letenku na let do Chicaga/ORD proto nepořizujte dříve, než od nás obdržíte potvrzení svého místa na palubě.

Nově zasílané žádosti o let již nelze uspokojit, protože kapacita letu je zcela naplněna!

Naše velvyslanectví bude nicméně i nadále zjišťovat možnosti návratu do České republiky. Sledujte proto naše webové stránky, které neustále průběžně aktualizujeme.

Těm, kteří nadále usilují o návrat do ČR, doporučujeme sledovat zejména informace v našem článku LETECKÉ SPOJENÍ MEZI USA A EVROPOU.

Pokud Vaše potíže s návratem do ČR přetrvávají, můžete nám stále zasílat vyplněný formulář, a to na e-mailovou adresu: Con.Washington@mzv.cz. Týká se to zejména osob starších 65 let, rodin s malými dětmi, nezletilých studentů a osob s vážnými zdravotními potížemi, které trvale žijí v ČR. K mailu přiložte vyplněnou tabulku - ke stažení ZDE. Zaslání formuláře však nepovažujte za zajištění přepravy do ČR. Pokud se Vám podaří do ČR odcestovat komerčním letem, včas nás o této skutečnosti informujte.



INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

Cestující musí disponovat platným cestovním dokladem.

Přepravovat je možné jedno zavazadlo 15 kg/osoba + 8 kg kabinové zavazadlo 55x45x25 cm. Cestující budou na palubě povinni mít roušku nebo zakrytá ústa šátkem, šálou, či kapesníkem. Přeprava nebude umožněna osobám se symptomy onemocnění. Cestující budou povinni učinit prohlášení, zda byli případně v karanténě. Těmto osobám doprava umožněna bude.

USA jsou od 23. 3. 2020 uvedeny na seznamu rizikových zemí, který aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Osoby, které se vracejí do ČR z kterékoli země uvedené na seznamu rizikových zemí, se musí podrobit dvoutýdenní preventivní karanténě. Po návratu domů je nezbytné telefonicky neprodleně kontaktovat praktického lékaře, který Vám dá další pokyny a případně vystaví tzv. eNeschopenku.

V České republice je nařízen nouzový stav a nošení ochranné roušky je povinné.



Pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Mám zdravotní potíže. Co mám dělat?

Prosíme obracejte se vždy na zastupitelský úřad příslušný pro stát USA, ve kterém se nacházíte.

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu má působnost pro státy: AL, AR, DC, FL, GA, LA, KY, MD, MS, NC, OH, OK, SC, TN, TX, VA, WV, Puerto Rico

