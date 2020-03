Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa



Ministerstvo zdravotnictví vydává v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb další mimořádná opatření pro maximální zajištění jejich ochrany. Opatření se týkají nových podmínek pro příjem klientů. Vyžadováno bude vstupní vyšetření klientů na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a umístění po dobu 14 dnů do samostatného pokoje. Oboje bude platit od 30. března 2020.

„Kromě již platného přísného zákazu návštěv zavádíme další důležitá preventivní opatření a postupy při přijímání nových klientů do těchto zařízení. Je nesmírně důležité dbát na ochranu staršího obyvatelstva, jakožto jedné z nejohroženějších skupin, a upravit jim podmínky tak, aby se u nich co nejvíce snížila možnost přijít do styku s nákazou. Zaváděná opatření jsem probral také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a šéfem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým, kteří s nimi souhlasili,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě je tímto mimořádným opatřením nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Dále bylo poskytovatelům nařízeno, aby osoby, které po tomto vyšetření přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 2 743 (ke dni 29. března 2020). Mezi nemocnými je řada seniorů, neprodlená realizace tohoto opatření je tak nezbytná pro adekvátní omezení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu a šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem.

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb by tak měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění. Za taková lze považovat také opatření zaměřená na příjem klientů, u kterých bylo provedeno vyšetření s negativním výsledkem, a i tyto klienty je nezbytné po jistý čas izolovat vzhledem k známé délce inkubační doby.

Součinnost za účelem umožnění co nejhladšího pokračování v příjmu příjemců služeb do péče by poskytovatelům měly poskytnout místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví.

