Na jak dlouho se prodlouží nouzový stav? Opozice chce 14 dní, vláda déle

Mezi opozicí a vládní koalicí vzniká spor o prodloužení stavu nouze. O návrhu premiéra Andreje Babiše má vláda jednat příští týden, nebude už ale moci rozhodnout sama. Teď už bude potřebovat souhlas Sněmovny. Vláda požaduje další měsíc, část opozice 14 dní.

Stav nouze, který vyhlásila vláda před 17 dny, platí do 12. dubna. Už teď je jasné, že bude delší. Premiér Andrej Babiš (ANO) poprvé mluvil o prodloužení stavu nouze před dvěma dny.

Podporuje ho i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch či ministr vnitra Jan Hamáček. Hlavním argumentem je, že nárůst počtu pozitivních případů nezpomaluje. "Vstupujeme nyní do kritické fáze epidemie nemoci Covid-19," sdělil Vojtěch (za ANO).

"Nemáme jinou alternativu než požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, a to na dobu 30 dní. Pokud by skončil, znamenalo by to obrovské komplikace při zajišťování ochranných pomůcek pro naše obyvatelstvo a pro pracující v první linii a to si teď nemůžeme dovolit," uvedl Hamáček (ČSSD).