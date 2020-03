Jak správně nosit roušky a pečovat o ně? #rouskyvsem

11 lidí se zotavilo, 13 zemřelo. Nacházíme se velice složité situaci s ohledem na nepříznivé ekonomické dopady, ale především na ochranu zdraví člověka.

Mnoho z nás však neví, jak správně nosit roušky a pečovat o ně…

Koronavirus hodně lidí uvěznil v jejich domovech. Někteří stále dojíždějí do práce, jiní pracují na tzv. home office, další čerpají ošetřovné na děti. Více v článku: "Koronavirus: OČR, karanténa, home office – na co mají zaměstnanci právo?"

Už na začátku pandemie jsme pro vás natočili video, jak si vyrobit rychlou roušku z papíru: „DIY | Jak doma vyrobit roušku bez šití proti koronaviru? #rouskyvsem.“ Ta se vám může hodit i nyní, roušek je stále nedostatek. Hodně lidí se přiklání k rouškám šitým ze 100% bavlny. I když máte ručně šitou ústenku, může se vám stát, že ji nestihnete vyprat a budete potřebovat rychle někam vyrazit. Pro tento účel je papírová rouška naprosto dostačující.

Nošení roušek na veřejnosti je povinné

Vláda přikázala všem občanům, aby povinně nosili roušku či jinak zakrývali svá ústa a nos. Platí to všude na veřejnosti - v práci, při vstupu do MHD, autobusů, u lékaře i při vstupu do obchodu. Nošení roušky není určitě zbytečné, proto se nezapomeňte chránit a dbejte na bezpečí vás i všech ostatních.

Rouška se tedy až do odvolání stala naším každodenním společníkem a vypadá to, že už bude navždy zabírat místo v naší lékárničce. Naučíme se ohleduplnosti a budeme ji nosit i v případě jiných přenosných onemocněních. Učíme se s ní sžít, profesionální i amatérské švadleny (často šijí i muži) se předhánějí v co nejlepším střihu a vzoru látky.

Proč roušku správně nosit?

Roušku nosíme proto, aby zabránila vniknutí našich kapének do vzduchu. Můžeme být nakaženi, ale ještě o tom nevědět. Nemoc se neprojeví hned, i když už jsme infekční a koronavirus či jinou nemoc vesele předáváme dál.

A jak roušku nosit? Záleží, jaký typ zvolíme

Nejjednodušší rouška je ta z lékárny či zdravotnických potřeb. Ta nepotřebuje žádnou péči, po nošení ji prostě vyhodíte. Problém je, že je stále těžko k sehnání a spotřeba takových ústenek je velmi vysoká. U látkových roušek je péče jiná. Nejvhodnějším materiálem pro zachycení co největšího počtu kapének s případnými virovými částicemi je 100% bavlna. Výhodou je, že je příjemná na nošení a zároveň dobře prodyšná.

Důležité je ale také správné nasazení roušky. Je jedno, jaký typ si vyberete, vždy roušku nasazujte čistýma umytýma rukama. Rouška musí dobře zakrývat ústa i nos. Během jejího nošení se jí v žádném případě nedotýkejte! Pokud to však bude nutné, ihned si pořádně umyjte ruce nebo použijte antibakteriální gel. Když budete chtít ústenku sundat, nesahejte na její přední část, ale pouze na gumičky či tkalouny. Roušku po té vyhoďte (jedná-li se o jednorázovou) nebo ji vysterilizujte a opět nezapomeňte na mytí rukou. Pokrývku obličeje nenoste na krku ani pod nosem!

Roušku pravidelně vyměňujte

Roušku po každém použití vyperte na co nejvyšší teplotu (90 ºC) nebo vyvařte v hrnci s vodou. Doba varu postačí 5-10 minut. Po uschnutí ji pořádně přežehlete, nejlépe parní žehličkou. Ústenku měňte vždy, když vám zvlhne. Tato doba je individuální, závisí na člověku samotném a okolní teplotě.

Nejpraktičtější rouška je bavlněná, dvouvrstvá s kapsou na vložení filtru (např. papírového kapesníku nebo filtru z vysavače), který je vhodné měnit cca po 2 hodinách. Je dobré u sebe nosit více ústenek a ty častěji měnit.

Umíte šít? Navštivte skupinu na Facebooku Česko šije roušky a přijďte se k ostatním, kteří dobrovolně šijí roušky těm, kteří je nejvíc potřebují.

Autorka: Zuzana Klímová

