Další výrazná omezení v dopravě - ve většině krajů bude omezena vlaková doprava, některé spoje nepojedou, ruší se i rychlíky.

Moravskoslezský kraj omezil osobní vlaky od 26. března. Opatření platí zatím do 11. dubna. Vlaky jezdí podle nedělních jízdních řádů a nad rámec toho v pracovní dny jezdí i další spoje vyžívané pro cesty do a ze zaměstnání. Více zde.

Ve Zlínském kraji platí omezení od 24. března. Zrušeny jsou spoje zejména na tratích Otrokovice – Zlín střed – Vizovice a Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. "V některých případech došlo k časovým posunům nebo je v souvislosti se změnou oběhu vozidel nutné přestoupit v části trasy do jiné soupravy," upozornily dráhy. Přehled opatření ve Zlínském kraji.

Karlovarský kraj zatím jako jediný k žádným omezením nepřistoupil.

Ruší se i expresy a rychlíky

Provoz je postupně omezován už 10 dní. V sobotu k dosavadním omezením přibyla ta na lince R17 mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zrušen je poslední vlak z Prahy. Pak také vlaky s odjezdem z Prahy ve 12:41 a 22:01. Vlaky s odjezdy v 8:31, 10:31 a 16:31 budou jezdit jen v pracovní dny. Z Českých Budějovic nevyjedou vlaky s odjezdem v 9:08 a 19:08, ty v 7:08 a 13:08 pojedou jen v pracovní dny.

Na rychlíky R19 Praha – Česká Třebová – Brno budou České dráhy ve vybraných časech nasazovat pouze třívozovou jednotku InterPanter.

Nadále platí, že mezi Prahou a Ostravou nejezdí všechna Pendolina. Na lince Ex 1 Praha – Ostrava – Návsí / Opava jezdí expresy v dvouhodinovém intervalu. Zcela zrušeny v úseku mezi Prahou a Olomoucí jsou vlaky Ex 2 (Valašský expres Praha – Olomouc – Vsetím – Horní Lideč), a úplně zrušeny jsou Ex 3 Vindobona /Metropolitan / Hungaria (Praha – Brno – Břeclav). a Ex 5 Berliner (Praha – Děčín).

Západní Expresy Ex 6 jezdí jen mezi Plzní a Chebem, zrušeny jsou v úseku Praha – Plzeň – Domažlice. Jižní Expresy (Ex 7) Praha – České Budějovice / Český Krumlov, jsou zrušeny zcela. Rychlíky R 15 Krušnohor jezdí jen z Ústí nad Labem do Chebu, nikoliv mezi Prahou a Ústím nad Labem. Rychlíky R 16 Berounka (Praha – Plzeň – Klatovy) jezdí v dvouhodinovém intervalu ve špičkách zkráceném na hodinu.

Omezeny jsou některé spoje i na lince R 20 Labe (Praha – Děčín). Ve dvouhodinovém intervalu (až na některé vložené spoje ve špičkách) jezdí rychlíky R9 Vysočina (Praha – Havlíčkův Brod – Brno). Zrušeny jsou přímé vlaky z Prahy do Jihlavy.