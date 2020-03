Víkendář: Nenechme se při poskytování pomoci obalamutit jako při poslední krizi

Podpora firemního sektoru je nutným krokem pro zmírnění ekonomického dopadu současné pandemie. Ekonom Matt Stoller ale na stránkách ProMarket dodává, že je nutné pečlivě zvážit, jak a komu bude pomoc poskytována. Poukazuje například na Boeing, který se podle jeho názoru „snaží sáhnout si na peníze daňových poplatníků, aby pokryl ztráty způsobené jeho vedením“.



Stoller varuje, aby politici nepodlehli tlaku firem, které by případnou pomoc zneužily. Cituje jednoho lobbistu, který říká, že při každé krizi, kterou se Washington snaží řešit, vzniká pro lidi, jako je on, příležitost. „Možná se mýlím, ale seznam toho, co lobbisté nyní požadují, je dlouhý a dost ošklivý a často jde o požadavky na peníze či změnu legislativy, která má eliminovat předchozí chyby, k nimž došlo ještě před úderem koronaviru,“ píše ekonom.





Příkladem má být zmíněný Boeing, který po vládě požaduje 60 miliard dolarů , ale jehož finanční problémy začaly již před krizí. Tato společnost také provedla odkupy akcií , vyplatila dividendy za 65 miliard dolarů a v její dozorčí radě sedí bývalí politici a členové vedení jiných korporací. „Elon Musk a Jeff Bezos chtějí 5 miliard dolarů v grantech či úvěrech, aby udrželi pracovní místa v jejich byznysu komerčních letů do vesmíru. CNBC píše, že hotely požadují 150 miliard dolarů , restaurace 145 miliard dolarů a výrobní sektor 1,4 bilionu dolarů ,“ pokračuje ekonom a zmiňuje řadu dalších včetně pivovarů, které chtějí po vládě 5 miliard dolarů pomoci.„Nejsem proti pomoci, protože se nacházíme v krizi a nikdo nechce, aby výrazněji klesla produkční kapacita americké ekonomiky . Pomoc ale musí souviset s přísnými podmínkami, které zajistí, aby se moc nekonsolidovala v rukou několika monopolistů a finančníků, kteří si vyberou ta nejlepší aktiva za výprodejní ceny. Jinak Ameriku po krizi již nepoznáme,“ míní Stoller.Ekonom připomíná, že v roce 2008 byla téměř schválena pomoc Wall Street ve výši 700 miliard dolarů . Na poslední chvíli se ale zformovala skupina zákonodárců, kteří schválení zabránili. Tvořili ji jak republikáni, tak demokraté a měli podporu odborníků zvenčí. Jenže Kongres pak balíček mírně upravil a po propadu akciového trhu jej schválil. Tato pomoc nakonec „posunula moc a bohatství k elitě, která se nikomu nezodpovídá“.Alespoň na chvíli se tak během poslední krize zdálo, že je možné stát v účinné opozici proti politickým vůdcům a podobného hnutí bude podle ekonoma potřeba i nyní. Dnes možná ti, kteří jsou k rozhazování peněz korporátnímu sektoru bez striktních podmínek skeptičtí, uspějí. Stoller se totiž domnívá, že v současnosti je zřejmé, co se skutečně děje a nikdo se již nedá obalamutit.Zdroj: ProMarket