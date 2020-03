Mimořádné repatriační lety občanů ČR z ciziny. MZv vypravuje lety či autobusy z mnoha zemí.

Desítky milionů už ministerstvo zahraničí zaplatilo za mimořádné repatriační lety, které nechalo vypravit pro české občany, kteří uvízli po uzavření hranic v zahraničí. Další lety navíc úřad chystá příští týden. Letadla ale mnohdy nepřepravují jen české občany, volnou kapacitu využívají i jiné členské státy a letouny z Asie vozí zároveň i zdravotnické pomůcky.

Bamboo Airways poprvé v Praze. O 4 dny dříve, než bylo plánované zahájení letů Hanoj-Praha dorazil Boeing 787-9 nového vietnamského dopravce. Důvodem byla repatriace občanů ČR z Vietnamu.

Přes 51 milionů muselo už ministerstvo zahraničních věcí zaplatit za mimořádné letecké speciály, kterými se vraceli po uzavření hranic čeští občané do vlasti. V sobotu na to upozornil portál Zdopravy.cz, který data získal z registru smluv. Vláda na mimořádné lety vyhradila 111 milionů korun.

Repatriační let vyjednaný ministerstvem zahraničí je mnohdy jediným způsobem, jak se lze z dané destinace dostat. Do Česka sice ještě létá několik posledních pravidelných linek, třeba z katarského Dohá nebo z Londýna, jenže země, kde Češi uvízli, často mezinárodní lety zcela zakázaly.

Největším „dodavatelem“ je pro stát česká letecká společnost Smartwings. Stát s ní uzavřel rámcovou smlouvu a Smartwings už pro ministerstvo zajistily deset letů. Ministerstvo musí samozřejmě zaplatit i prázdný přelet do destinace, kde letadlo Čechy vyzvedne, případně prázdný návrat letadla zahraničního dopravce.

Smartwings ovšem měly jednu výhodu, na zimu měly pronajatá letadla do Kanady, ty tak mohly využít pro lety z Karibiku a Jižní Ameriky a ministerstvo ušetřilo na prázdném přeletu. Přesto jdou náklady do milionů, třeba let, který vyzvedl Čechy v kolumbijské Bogotě a na Kostarice stál přes 8 milionů. Na podobnou částku vyšel let na Filipíny. Nevýhodou je, že Smartwings nemají dálkové letadlo a tak musí stroj s Čechy při dlouhých cestách i několikrát tankovat.