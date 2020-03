Odklad exekuce i snížení splátek. Stát připravil úlevy pro dlužníky

Současná situace může být ještě komplikovanější zejména pro dlužníky. Pokud kvůli koronaviru nebo vládním opatření pobírají nižší plat, případně jim příjem úplně vypadl, těžko dávají dohromady potřebné splátky. Ministerstvo spravedlnosti proto vydalo manuál, jak mohou postupovat. Mnoho lidí přišlo v minulých týdnech o práci, případně muselo zůstat doma s dětmi, které teď nemohou kvůli vládnímu nařízení chodit do školy. Život to komplikuje především těm, kteří musí kromě nájmu odvádět další pravidelné platby. Některé banky už proto vyhlásily odklad splátek u půjček. Jak je to ale s lidmi, kteří jsou v insolvenci nebo v exekuci? Ministerstvo spravedlnosti dlužníky ujišťuje, že se nemusí tolik obávat. Resort připravil některá opatření, která by jim v tíživé situaci měla pomoci.

Exekuce Lidé v exekuci mohou požádat o její odklad. Ministerstvo už připravilo nový vzor návrhu, který dlužníci vyplní a zašlou soudnímu exekutorovi, který má jejich případ na starosti.

Dokud exekutor o návrhu na odklad nerozhodne, nemůže exekuci (až na výjimky) vykonat. Pokud odložení odsouhlasí, nesmí pak exekuci provést po stanovenou dobu (do doby, než se znovu otevřou školy, případně obchod, kde dlužník pracuje atd.). Po uplynutí této lhůty může exekutor pokračovat ve vymáhání, aniž by o to věřitel znovu požádal.

Dlužník by měl doložit, že se bez své viny ocitl v situaci, ve které by exekuce pro něj nebo jeho rodinu měla "zvlášť nepříznivé následky". Důvodem pro odklad tak může být uzavření škol, nařízená domácí karanténa nebo výpověď z důvodu toho, že se zavřela provozovna. Ani věřitel ale odkladem nesmí být vážně poškozen.

V dokumentu byste měli rozepsat, o kolik se vám snížil příjem, a jaké negativní následky by pro vás provedená exekuce měla. Příkladem může být to, že by váš příjem po srážkách ze mzdy nestačil na nájem nebo nákup potřebných léků. Důležité je také vše doložit - například rozhodnutím o karanténě, výplatní páskou nebo nájemní smlouvou.

Pokud jste v insolvenčním řízení, můžete požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo rovnou o přerušení splácení. Insolvenční řízení jako takové ale zastavit nejde. S žádostí se obracejte na insolvenční soud, který případ vede. Vzory dokumentů najdete zde.

Postup se pak liší podle toho, jestli se o úpadku rozhodlo před 31. květnem 2019, nebo poté. V prvním případě musí dlužník žádat podle insolvenčního zákona ještě před jeho novelizací, což znamená, že bude podávat návrh změny rozhodnutí o schválení oddlužení. V druhém případě už je to jednodušší, protože se může opřít o paragraf o změně poměrů.

V prvním případě se musí dlužník více rozepsat o důvodech, kvůli kterým není schopen splátkový kalendář plnit. Typickými příklady jsou výpověď, čerpání ošetřovného či konec podnikání kvůli vládnímu nařízení. V druhém případě stačí stručně uvést, jak se vaše finanční situace změnila.

"Takové žádosti soud může vyhovět, pokud by aktuální výše splátek v podstatě znamenala, že dlužník nebude schopen dlouhodobě splácet. Dále také platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na jeden rok," uvedlo ministerstvo.

Oddlužení lze přerušit ale jen jednou! Po dobu přerušení dlužník nemusí měsíčně splácet svým věřitelům, stále by měl ale platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (v 30procentní výši) a jeho hotové výdaje.