Režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb mimořádná režimová a organizační opatření pro maximální zajištění ochrany nejohroženější skupiny obyvatel.

„Musíme udělat maximum pro ochranu seniorů před koronavirem. Je to nejohroženější skupina. Přicházíme proto s mimořádným opatřením. Znovu zdůrazňuji, že je přísný zákaz návštěv. Zavádíme důležitá preventivní pravidla uvnitř zařízení a také postupy v případě nakaženého klienta,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 28. března 2020 přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem COVID-19, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření.

Pro včasnou identifikaci osob s onemocněním COVID-19 je nutné pravidelně sledovat zdravotní stav osob nacházejících se v pobytovém zařízení, a to zejména měřit tělesnou teplotu všem pacientům nebo klientům 2x denně s využitím bezkontaktních teploměrů a sledovat příznaky respiračního onemocnění. Pacienti nebo klienti s teplotou rovné nebo větší než 37,5 °C budou ihned izolováni od ostatních.

Aby se předešlo rozšíření nákazy, je rovněž nutné zajistit personál, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19. Teplota se bude měřit také všem zaměstnancům, a to před příchodem do práce. Dále budou dotazováni na možný kontakt s nákazou COVID-19 a na zdravotní stav se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění. Zaměstnanci s teplotou rovné nebo větší než 37,0 °C nebo s respiračními příznaky budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře. Pro izolaci osob podezřelých nebo potvrzených z nákazy musí být vyčleněna kapacita lůžek. Optimální počet vyčleněných lůžek je 10 % celkové lůžkové kapacity zařízení.

Zde je k dispozici celé znění mimořádného opatření. K tomuto mimořádnému opatření bylo Ministerstvem zdravotnictví zpracováno a vydáno metodické doporučení, které upřesňuje jednotlivé body vydaného opatření.

