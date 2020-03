Belgie: Omezení volného pohybu osob prodlouženo do 19. dubna

27. března prodloužila Bezpečnostní rada státu omezení volného pohybu osob do konce velikonočních svátků, tzn. do 19. dubna (v platnosti od 18. března 2020, 12:00) s možným prodloužením do 3. května.

Aktuální prodloužení by nemělo být doprovázeno novými omezujícími opatřeními. Postihy za nedodržování opatření, která jsou již v platnosti, však budou uplatňovány přísněji a s menší tolerancí ze strany orgánů.