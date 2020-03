Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ?

V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 je OSVČ umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020.

Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak současně také do 3. 8. 2020 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Vice informací naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi.