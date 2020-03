Dluhopisy se připomínají: Proč mít bondy v portfoliu?

Zatímco na akciové cestě vzhůru dluhopisy výkon portfolia mírně brzdily, při propadech cen akcií fungují přesně opačně. A pro ty, kterým to takhle stručně nestačí, ještě pár grafů.

Když se akciový trh propadne za den třeba o osm procent, je to celkem nápor na psychiku. Kdo má v portfoliu jen akcie, je mínus osm procent. Když má ale v portfoliu zastoupené i (relativně bezpečné) státní dluhopisy, ztráta portfolia v takový den je zpravidla nižší, třeba nějakých pět procent, záleží na váze. A to není z psychologického hlediska k zahození. Pro investice do dluhopisů ale existují přesnější a konkrétnější důvody než psychologické.

1. Když akcie ztrácejí, dluhopisy mají tendenci posilovat

Proč to? Je to jasné, dluhopisy vydávané státem investoři považují za bezpečnější aktivum. Ano, to je celé (proto, když státy mají problémy, výnosy dluhopisů rostou, protože se jich část investorů zbavuje). Dobře to ukazuje graf výkonnosti amerických bondů v letech, kdy tamní akcie ztrácely.

Americké dluhopisy zpravidla posilují, když akcie ztrácejí

Když americké akcie zaznamenaly alespoň 10% pokles za týden (a to je velice aktuální situace), americké bondy zpravidla v následujícím roce zpevnily.

Výkon amerických dluhopisů po 10% ztrátě akcií během 5 dnů

A pro koho by byl vzorek na hodnověrnou statistiku příliš malý, je ti u graf obdobný, který ukazuje výkon amerických bondů rok poté, co akcie za rok odepsaly alespoň 10 %. Dluhopisy byly v plusu v 86 % případů.

Výkon amerických dluhopisů po 10% ztrátě akcií během jednoho roku

2. Dluhopisy mohou vylepšit výkonnost váženého portfolia

Následující graf (jako ostatně všechny) není zárukou, že něco obdobného bude fungovat i v budoucnu, zajímavý ale je. Ukazuje, že navzdory nižší výkonnosti dluhopisů samotných může portfolio namíchané v určitém poměru z dluhopisů a akcií (a pravidelně vyvažované, v příkladu vždy v lednu a červenci) překonat výkonnost akciového indexu. Především to samozřejmě platí pro období, kdy akcie prudce oslabují.

Rebalancované portfolio zahrnující bondy ve srovnání s akciovým indexem

3. Alespoň nějaký výnos při nižší volatilitě

Dluhopisy jsou v neposlední řadě schopné dodávat investorovi určitý výnos, a to při výrazně nižším kolísání, než jaké historicky provází ceny akcií. Roční výkonnosti dlouhodobých amerických dluhopisů a akciového indexu S&P 500 to ukazují jasně - bondy trpí výrazně mělčími ztrátami než akcie. Pravidelnost výnosu dluhopisů je pak podstatná zejména pro investory, kteří již nemají mnoho jiných příjmů, typicky tedy ty starší.

Dluhopisy ztrácejí méně než akcie

