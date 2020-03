Češi se semkli kvůli ventilátorům: Vývoj je dokončen, na výrobu se vybralo 12 milionů Kč během 24 hodin.

Přes 12 milionů korun se podařilo vybrat zhruba za 24 hodin iniciativě, která dává dohromady české lékaře, vědci a výrobce. Tým, který vznikl kolem lidí z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, se pustil do vývoje ventilátorů pro pacienty s onemocněním Covid-19. Když na internetu sdílel výzvu, že na výrobu prvních přístrojů potřebuje 10 milionů, nikoho nenapadlo, jak rychle lidé peníze dají dohromady. "Pomozte zachránit životy maminek, tatínků, dědečků a babiček. Přispějte na 500 ventilátorů do (nejen) českých nemocnic," vyzývala iniciativa přes portál, který umožňuje tzv. crowdfunding, tedy tzv. skupinové financování. Tým složený z technologických firem, odborníků z ČVUT a lidí z praxe totiž vyvinul funkční prototyp plicního ventilátoru určeného přímo pro pacienty s Covid-19. Podle tvůrců vyjde na 100 tisíc korun, běžná ventilační jednotka přitom stojí pětkrát tolik! Za cíl si autoři sbírky dali pokořit hranici 10 milionů korun, aby mohli postavit prvních 100 ventilátorů. Takovou míru solidarity ale nečekali. Peníze byli na účtu za necelý den. "Moc děkujeme všem, kdo přispěli a kdo s ní pomohli. Jste fakt fantastičtí, původně jsme se vážně báli, že se budeme stresovat, kde ty peníze vezmeme," uvedl jeden z autorů výzvy Patrick Zandl. Než se podařilo sbírku zastavit, objevily se na účtu ještě další dva miliony. Je přitom možné, že další peníze jsou stále ještě na cestě. Zandl vysvětlil, že probíhají jednání i s úřady, jenže rozdíl je v rychlosti. Teď má iniciativa peníze už na účtech a může rovnou nakupovat součástky. Přitom trh s nimi je velmi turbulentní a rychlost je klíčová. "Nemáme slov! Takovou podporu jsme nečekali. Díky této úžasné rychlosti a podpoře od téměř sedmi tisíc lidí se za necelý jeden den vybralo deset milionů korun. To je neuvěřitelné a dokazuje to sílu skvělých českých lidí. Nejen v tom najít a vyrobit kvalitní přístroj, ale i semknout se a rychle vybrat peníze potřebné na záchranu životů," popisuje Pavel Doležal, jeden z autorů myšlenky.

Sbírka bude stačit, vzkázal Hamáček

Otázce, proč vláda nezafinancuje vývoj ventilátorů, čelil na sociálních sítích i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Jeho reakce ale lidi spíš popudila.

"Na ventilátory by vláda měla přispět, ale zatím to vypadá, že crowdfunding bude stačit," napsal Hamáček ve čtvrtek večer. To už bylo zřejmé, že peníze se od lidí podaří vybrat.

Je nutné dodat, že i autoři sbírky prozradili, že mají i od vlády peníze přislíbené. Použity budou na další ventilátory, kterých by iniciativa chtěla během týdnů vyrobit nejméně 500.

Přístroje chce v nejbližších týdnech začít dodávat do českých nemocnic. Vyráběny mají být z běžně dostupných dílů a veškerý postup chtějí autoři nápadu uvolnit, aby jej mohli zkopírovat i jiné firmy. České nemocnice mají nyní k dispozici přibližně 1 200 ventilátorů, s nákupem dalších je problém, protože to je celosvětově žádané zboží.

Návrh plicního ventilátoru z ČVUT je dokončen, připravuje se jeho výroba

Plicní ventilátor pro pacienty s těžkým průběhem nemocí COVID-19 vyvinuli odborníci z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s odborníky z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Thomayerovy nemocnice v Praze, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Nyní dolaďují přípravy a ve spolupráci s firmami se pustí do výroby první stovky kusů. Ventilátory by pomohly v případě nárůstu pacientů ve vážném stavu.

„Dokončili jsme pneumatický návrh, řešíme z jakých komponentů má být ventilátor složen tak, aby vše bezchybně fungovalo," řekl šéf výzkumného týmu prof. Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Výzkumníci podle jeho slov nyní konzultují, jaké součástky jsou v Česku dostupné a případná náhradní řešení. "Chceme vyrobit prvních 100 kusů a myslíme, že pak nebude problém připravit i stovky ventilátorů. Proto chceme mít k dispozici minimálně kolem pětistovky od každého z použitých dílů," vysvětlil.

Jeden ventilátor, k jehož výrobě pomáhá i technologie 3D tisku, by podle odhadu vyšel na 100 000 korun. Bude navržen přímo pro potřeby péče o lidi s těžším průběhem nemoci COVID-19. „Kvalitou a bezpečností má podobné vlastnosti jako ventilátor, který se používá na jednotkách intenzivní péče, ale nemá funkcionality nepotřebné pro pacienty s koronavirem," popsal prof. Roubík.

Dodal, že plánovaná výroba ventilátorů by trvala maximálně 14 dnů. „Rádi bychom to udělali dříve, firmy už ostatně mají část řešení, ale některé věci je problematické sehnat, což nás nutí ke kompromisům - a trochu zdržuje," vysvětlil prof. Roubík. Dodal, že spolupracovníků je celá řada - například firmy Prusa Research, Mico, Beckhoff a řada dalších subjektů zapojených v iniciativě Covid19CZ sdružující technologické firmy a vývojáře.

Vláda přípravě alternativních plicních ventilátorů vychází vstříc. „Přislíbila, že až budeme mít první funkční a vyzkoušený vzorek, tak nám pomůže během jednoho dne získat veškeré potřebné certifikace nutné pro využití ventilátorů v nemocnicích," řekl Roubík. Zdůraznil, že nový ventilátor by sice nemohl být za běžných podmínek distribuován po Evropě, v období epidemie však bude schválen jako plnohodnotný přístroj.

Roubíkův tým má s podobnými projekty bohaté zkušenosti. „Dělali jsme už mnoho různých modulů pro ventilační techniku, monitorů, navrhli jsme a vyvíjeli ventilátor pro kontaminovanou zónu," uzavřel prof. Roubík.