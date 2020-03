Mezi Trumpem a některými guvernéry států to kvůli koronaviru jiskří

Podle agenturních zpráv to kvůli koronaviru jiskří mezi americkým prezidentem Trumpem a některými guvernéry jednotlivých států unie. Trump se ostře pustil do mnohdy velmi ostré kritiky některých guvernérů, kteří míní, že centrální vláda nedělá dost a navíc se snaží situaci spíše zlehčovat. V reálu je přitom situace v mnoha případech celkem vážná s mnoha riziky. Trump přitom stále tlačí na brzký restart ekonomiky už k Velikonocům.Kriticky se směrem k prezidentovi a centrální vládě vyjadřují především guvernéři New Yorku , Michiganu a Washingtonu.