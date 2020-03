Doporučení pro vycestování z Norska v důsledku epidemie COVID-19

14.03.2020 / 18:46 | Aktualizováno: 27.03.2020 / 14:11

Doporučujeme všem občanům ČR (turistům a osobám bez rezidentury) zdržujícím se momentálně na území Norska, aby se navrátili zpět do ČR. Norské hranice zůstávají otevřeny pro cizince opouštějící území Norska. Ačkoliv i mezinárodní letiště zůstávají otevřena s cílem umožnit návrat cizinců (turistů) zpět do svých domovských zemí, aktuálně časově nejbližší let Oslo-Praha, na který si lze zakoupit letenku u společnosti Norwegian, je plánován na počátek května. Nadále platí, že občané zemí EHP (vč. ČR), kteří na území Norska vstoupili před 16. březnem 2020 a v zemi pobývají legálně, mohou v Norsku zůstat.

Nemůžete-li se dostat letecky do ČR, doporučujeme zakoupit si letenku do některé ze sousedních zemí, odkud se lze dostat do ČR pozemní cestou. Ze strany českých úřadů platí výjimka ze zákazu vycestovat pro ty, kteří pojedou vyzvednout členy své rodiny na evropská mezinárodní letiště. Potřeba je kopie boarding passu. Bližší informace o aktuálním provozu norských letišť naleznete na webových stránkách společnosti Avinor.

Využíváte-li k přesunu osobního vozidla, sledujte aktuální situaci na silnicích v Norsku (některé mohou být z důvodu nepříznivého počasí uzavřené). Od 16. 3. od 8:00 jsou na všech norských hraničních přechodech posíleny kontroly a omezen vstup na území Norska pro cizince bez trvalého pobytu v zemi či bez speciálního důvodu pro pobyt v zemi. Výjimky budou uplatňovány pro občany zemí EHP a jejich rodinné příslušníky pobývající a/či pracující v Norsku.

V případě, že při cestě dále do ČR zvažujete využití pozemní cesty přes Dánsko, sledujte prosím webové stránky Velvyslanectví ČR v Kodani. Dánsko dne 13. 3. večer ohlásilo uzavření hraničních přechodů s platností od soboty 14. 3. od 12.00, avšak umožňuje na své území vstup osob navracejících se přes Dánsko do své země. Od 15. 3. jsou obnoveny hraniční kontroly v Polsku na hranicích se všemi sousedními zeměmi a průjezd vozidel přes území nepovoluje. Bližší informace můžete získat u Velvyslanectví ČR ve Varšavě. Německo od 16. 3. od 8:00 zavedlo kontroly na hranicích s Dánskem, Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Lucemburskem. Lidé, kteří nemají vážný důvod pro vstup do země, nebudou moci hranice překročit.

Od 24.3. 2020 je možné využít k dopravě do ČR nouzových zpoplatněných autobusových linek z Amsterdamu, Bruselu, Londýna, Paříže, Vídně, Bernu, Curychu ,St. Galenu, Ženevy, Laussane, Basileje, Frankfurtu, Mnichova, Berlína, Drážďan, Haagu, Rotterdamu, Eidhovenu, Duseldorfu, Kolína nad Rýnem a Norimberku. Upozorňujeme, že tuto dopravu mohou využít pouze občané ČR, příp. cizinci s prokazatelným pobytem v ČR. Nejedná se o zavedení pravidelných linek, ale o příležitostnou repatriační dopravu. Nouzovou zpoplatněnou přepravu je možné rezervovat např. na webových stránkách společností RegioJet, Umbrella Holiday, Noblessline a Uchytil, které MZV informovaly o mimořádných spojích. Mimořádné přepravy se mohou zúčastnit pouze občané ČR, kterým byla zrušena navazující doprava do ČR v důsledku zavedených opatření. Na všechny cestovatele bude nahlíženo jako na cestovatele z rizikových zemí a přeprava nebude umožněna osobám, které budou vykazovat příznaky onemocnění. Zároveň připomínáme, že v případě příletu na letiště do Německa nebo Rakouska, lze také využít vnitrostátní komerční přepravu na hranici s ČR (např. železniční spojení Vídeň - Gmünd). Z hraničního přechodu cestovatelům může pomoci se zajištěním přepravy jejich rodinný příslušník či osoba žijící ve společné domácnosti. Rodinný příslušník také může své rodinné příslušníky dojet vyzvednout na letiště v zahraničí, vztahuje se na něj výjimka pro vycestování z ČR, pokud doloží letenku nebo palubní vstupenku.

Dojde-li k situaci, že se nebudete schopni z Norska žádným způsobem dostat, obraťte se na ZÚ Oslo telefonicky na nouzovou linku úřadu +47 92 6112 83 nebo emailem.

V případě, že dojde k přetížení nouzové linky, lze se obracet v době od 8:00 do 16:00 také na +47 2212 1031 (sekretariát) nebo ve zbývající době na +47 97 650 649 (zástupce velvyslance).