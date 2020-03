13,30 h - US futures indikují silný pokles trhů o více jak 3%

US indexové futures indikují pokles tamních akciových trhů v úvodu řádného obchodování.Futures pro DJIA indikují jeho pokles až o 800 bodů.Rosahy a formy všemožných stimulací jsou již známé a prozatím dané. První makra naznačila spíše horší ne lepší průběh negativních projevů a vývoj samotné koronavirové pandemie je stále krajně nejistý. USA se už dostaly na vedoucí pozici ve světových tabulkách a podle WHO pandemie v globálním měřítku stále jen akceleruje, než že by přecházela do stabilizace či dokonce poklesu.Podle mnoha analytiků ve střednědobém výhledu převažují rizika směrem k pokračování poklesu.